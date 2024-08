Sexton und Plessinger (KTM) sind für Team USA gesetzt

Die beiden Red Bull KTM Werksfahrer und Teamkollegen Chase Sexton und Aaron Plessinger werden beim Motocross der Nationen in Matterley Basin für Team USA an den Start gehen. Die 250er Nominierung ist noch ungewiss.

Der frisch gekürte AMA 450 Pro Motocross-Champion Chase Sexton und sein Red Bull KTM-Teamkollege Aaron Plessinger werden in Matterley Basin am 5.-6. Oktober in Matterley Basin für das US-Team starten. Sexton soll als Mannschaftskapitän ins Rennen gehen und voraussichtlich in der MXGP-Klasse starten, während Aaron Plessinger in der OPEN Kategorie an den Start gehen wird. Eli Tomac hatte seine Nominierung zurückgezogen, SPEEDWEEK.com berichtete.

Die große Frage ist, ob AMA 250 Pro Motocross-Champion Haiden Deegan in der MX2-Klasse antreten wird. Zur Zeit lässt sich Deegan am Handgelenk untersuchen, das ihm Probleme bereitet. Die AMA hat ihm eine Frist gesetzt, um eine endgültige Entscheidung zu treffen.

Falls Deegan nicht antritt, wäre Levi Kitchen (Kawasaki) der nächste Kandidat. Auch HRC Werksfahrer Chance Hymas scheint in der engeren Wahl zu sein. Hymas selbst hat Interesse bekundet. RJ Hampshire (Husqvarna) startete bereits 2023 für die US-Nationalmannschaft. Er erreichte beim Ironman National in Crawfordsville das Podium.