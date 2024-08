Tim Gajser (Honda) triumphiert in Frauenfeld

Prado geht an Renaux vorbei in Führung

Mit Siegen in beiden Wertungsläufen gewann HRC-Werksfahrer Tim Gajser den Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld und setzte sich an der Tabellenspitze weiter von Jorge Prado (GASGAS) und Jeffrey Herlings (KTM) ab.

17. Lauf der MXGP Motocross-WM in Frauenfeld (Schweiz): Der französische Yamaha-Werksfahrer und WM-Rückkehrer Maxime Renaux gewann den Start zum zweiten Lauf vor Jorge Prado (GASGAS), Jeremy Seewer, Romain Febvre (beide Kawasaki), Glenn Coldenhoff (Fantic) und Tim Gajser (Honda). Gajser platzierte schon in der ersten Runde mehrere Überholmanöver und erreichte in der 2. Runde Platz 4. Prado tat sich in den ersten Runden schwer, Spitzenreiter Renaux zu überholen. Nach 6 Führungsrunden von Renaux rückte die Spitze enger zusammen. In Runde 7 von 19 setzte sich zunächst Jorge Prado an die Spitze. Eine Runde später überholte auch Febvre seinen französischen Landsmann und setzte seinerseits Spitzenreiter Prado unter Druck. Hinter den beiden Führenden kam Gajser immer näher. Der Slowene vergeudete keine Zeit, schnappte sich zuerst Febvre und in Runde 12 auch Prado und übernahm die Führungsposition. Mit einigen schnellen Runden konnte sich Gajser danach einige Sekunden absetzen.

In den letzten 5 Runden griff Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings wieder einmal spät aber nachhaltig ins Geschehen ein: Er erwischte keinen guten Start und musste sich in der ersten Hälfte des Rennens von Platz 10 aus nach vorne kämpfen. Nach der Hälfte der Renndistanz hatte 'The Bullet' schließlich Platz 4 erreicht und schloss die Lücke zu den Top-3. Am Ende drehte der Niederländer wieder phänomenal auf, überholte mit enorm hohem Kurvenspeed Romain Febvre und Jorge Prado. Damit befand er sich auf Platz 2. Die Lücke zu Leader Tim Gajser war am Ende zu groß, Herlings wurde Zweiter hinter Tim Gajser, der den zweiten Wertungslauf mit einem Vorsprung von 6,9 Sekunden vor Herlings gewann.

Mit zwei Laufsiegen wurde Tim Gajser strahlender Sieger des Grands Prix of Switzerland, denn im Titelkampf hat er in Frauenfeld einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. WM-Leader Gajser konnte sich an der Tabellenspitze wieder deutlich absetzen. Nach 17 von 20 WM-Läufen verdoppelte der Slowene in Frauenfeld seinen Vorsprung auf Prado von 9 auf 18 Punkte!

Jeffrey Herlings stand mit zwei zweiten Plätzen auf dem zweiten Podiumsrang. «Mit meinem Fahren bin ich zufrieden, aber mit den Starts klappt es nach wie vor nicht», erklärte der Niederländer etwas angefressen. «Wenn ich besser gestartet wäre, hätte ich hier um den Sieg fahren können. So wurde es nur Platz 2.»

Ebenfalls frustriert zeigte sich Jorge Prado auf dem Podium: «Ich war an diesem Wochenende etwas neben der Spur, da ich gesundheitliche Probleme hatte. Im ersten Lauf habe ich mir dann auch noch das Bein verdreht, so dass ich hier mein Potenzial nicht ausschöpfen konnte. Wir haben noch drei Grands-Prix und wir kämpfen weiter bis zum Schluss.»

Lokalmatador Jeremy Seewer verpasse auf Gesamtrang 4 zwar das Podium, verbesserte sich aber in der WM-Tabelle von Platz 5 auf Rang 4. Der schweizerische Honda-Pilot Valentin Guillod kam im zweiten Lauf auf Rang 11 ins Ziel und wurde damit Gesamt-Neunter. Wildcard-Pilot Arnaud Tonus (Yamaha) aus der Schweiz fuhr in beiden Wertungsläufen in die Punkteränge und holte bei seinem einzigen WM-Einsatz in diesem Jahr 10 WM-Punkte.

Die deutschen MXGP-Starter, die im ersten Lauf leer ausgingen, holten im zweiten Rennen des Tages doch wieder einige Punkte: Kosak-KTM-Pilot Maximilian Spies kam auf Platz 12 ins Ziel und Mark Scheu# (Husqvarna) gewann auf Rang 20 einen weiteren WM-Punkt. Tom Koch (Kosak KTM) rangierte bis zur 12. Runde auf Platz 12, fiel dann aber aus bisher nicht bekannten Gründen aus.

Der nächste WM-Lauf findet in zwei Wochen in der Türkei statt. Danach folgen die beiden letzten Grands Prix der Saison am 16. September in China und am 29. September in Spanien.

MXGP Frauenfeld:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Jeffrey Herlings (KTM), 2-2

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 3-3

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 4-5

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-4

6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 5-7

7. Alberto Forato (I), Honda, 9-6

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 11-8

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 8-11

10. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 12-10

11. Ruben Fernandez (E), Honda, 17-9

12. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 13-13

13. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 7-28

14. Brian Bogers (NL), Fantic, 14-16

15. Jan Pancar (SLO), KTM, 10-29

16. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 15-17

17. Maximilian Spies (D), KTM, 34-12

18. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 19-15

19. Isak Gifting (S), Yamaha, 32-14

20. Josh Gilbert (GB), KTM, 16-19

21. Tomas Kohut (SK), KTM, 21-18

22. Cornelius Toendel (NOR), KTM, 18-30

23. Mark Scheu (D), Husqvarna, 25-20

24. Ivo Monticelli (I), Beta, 32-34

25. Cato Nickel (D), Husqvarna, 33-21

26. Yuri Quarti (I), Honda, 24-22

27. Nicolas Bender (CH), Husqvarna, 30-23

28. Bryan Boulard (B), KTM, 29-24

29. Alessandro Contessi (CH), Kawasaki, 27-25

...

32. Tom Koch (D), KTM, 22-31

33. Luca Bruggmann (L), GASGAS, 26-32

34. Robin Scheiben (CH), GASGAS, 35-33

35. Dylan Walsh (GB), Kawasaki, 23-35

36. Marcel Stauffer (A), KTM, 36-DNS

...

DNS: Jago Geerts (B), Yamaha

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

WM-Stand nach 17 von 20 Events:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 860 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 842, (-18)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 818, (-42)

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 587, (-273)

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 550, (-310)

6. Romain Febvre (F), Kawasaki, 527, (-333)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 514 (-346)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 386, (-474)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 329, (-531)

10. Brian Bogers (NL), Fantic, 295, (-565)

…

20. Tom Koch (D), KTM, 99, (-761)

...

25. Maximilian Spies (D), KTM, 76, (-784)

...

26. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 42, (-818)

...

36. Henry Jacobi (D), KTM, 13, (-847)

…

47. Mark Scheu (D), Husqvarna, 6, (-854)

...

51. Noah Ludwig (D), KTM, 4, (-856)

...

55. Cato Nickel (D), Husqvarna, 3, (-857)