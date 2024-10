WM Kalender 2025: Deutschland-Grand-Prix am 1. Juni

FIM und Serienvermarkter Infront Moto Racing veröffentlichten heute den ersten provisorischen Kalender für die Saison 2025. Es sind wieder 20 Grands Prix geplant und diesmal ist auch Australien dabei.

Die WM 2025 soll wieder über 20 Runden ausgetragen werden. Wichtigste Termine für den deutschsprachigen Raum sind die Grands Prix in Frauenfeld am Ostermontag (21. April) und natürlich der Grand Prix of Germany am 1. Juni. Der Deutschland-Grand-Prix markiert dabei genau die Saisonhalbzeit. Geplant ist bereits, dass im Talkessel wieder die Damen (WMX) antreten werden.

Neu im Kalender sind die Rennen im argentinischen Córdoba, wo auch der Saisonauftakt stattfinden wird und das australische Darwin, wo auch das Saisonfinale geplant ist. Offen sind noch die Termine am 4. und 11. Mai. Der Portugal-Grand-Prix (Agueda) erscheint derzeit nicht im Kalender. Aber: Dieser Kalender ist provisorisch. Es kann sich noch viel ändern.

Provisorischer Kalender 2025 (Stand: 10.10.2024):



02. 03. – Argentinien, Córdoba

16. 03. – Spanien, Cózar, Castilla la Mancha

23. 03. – Frankreich, St. Jean d’Angély

06. 04. – Italien, Riola Sardo (WMX)

13. 04. – Italien, Pietramurata, Trentino

21. 04. – Schweiz, Frauenfeld (Ostermontag)

04. 05. – tba

11. 05. – Spanien tba (WMX)

25. 05. – Frankreich, Ernée

01. 06. – Deutschland, Teutschenthal (WMX)

08. 06. – Lettland, Kegums

29. 06. – Indonesien, Sumbawa

06. 07. – Indonesien, Lombok

27. 07. – Tschechische Republik, Loket

03. 08. – Belgien, Lommel

17. 08. – Schweden, Uddevalla

24. 08. – Niederlande, Arnheim (WMX)

07. 09. – Türkei, Afyonkarahisar (WMX)

14. 09. – China, Shanghai

21. 09. – Australien, Darwin (WMX)

MXoN:



05. 10. – USA, Crawfordsville

FIM Junioren WM:



06. 07. – Frankreich, Romagné