Lucas Coenen steigt mit KTM Factory in die MXGP auf

MX2-Vizeweltmeister Lucas Coenen steigt im kommenden Jahr in die MXGP auf. Er wird für das Red-Bull-KTM-Werksteam von Davide de Carli starten. Sacha bleibt in der MX2. Die Zwillingsbrüder ziehen nach Rom um.

Bisher war noch ungewiss, ob der 17-jährige Lucas Coenen, der am Ende der Saison bis auf 20 Punkte an Weltmeister Kay de Wolf (Husqvarna) herankam, in der MX2 bleibt, um im kommenden Jahr um den Titel zu kämpfen. Das Coenen-Brüderpaar hatte angekündigt, in die USA zu wechseln. Im Verlaufe dieser Saison wurde klar, dass der Wechsel nicht vor 2026 erfolgen wird.

Nun ist offiziell: Lucas wechselt 2025 in die 450er Klasse in das neu formierte Red-Bull-KTM-Werksteam von Davide de Carli, das bis dato als GASGAS-Werksteam (mit Jorge Prado und Simon Längenfelder) angetreten war.

Blitzstarter Sacha Coenen, der in dieser Saison den 8. Platz in der Gesamtwertung belegte, wird unter dem KTM-Dach in der MX2-WM bleiben. Sacha holte 2024 die meisten Holeshots in der MX2-WM.

Lucas Coenen ist begeistert: «Nun ist es ist offiziell! Im kommenden Jahr werde ich bei Red Bull KTM Factory Racing dabei sein und ich freue mich schon sehr darauf. Das Team hat so viele Titel geholt. Es ist ein wahr gewordener Traum. Es ist auch toll, im selben Team wie mein Bruder zu starten. Ich werde mein Bestes geben, um meine Leistung abzurufen. Es ist ein neues Kapitel für meine Karriere, denn in dieser Klasse sind alle Fahrer schnell. Ich möchte so viel wie möglich lernen und Erfahrungen sammeln. Ich habe in diesem Team die beste Unterstützung für mein Vorhaben. Im Moment muss ich noch mein operiertes linken Schlüsselbeins auskurieren. Dann können wir mit der Arbeit für nächstes Jahr beginnen.»

Sacha Coenen erklärte: «Ich habe in den letzten beiden Saisons viel über das Motorrad und die MX2-Klasse gelernt und auch über meinen Speed über die Renndistanz. Wir haben noch einiges zu tun, aber auch gute Fortschritte gemacht. Ich bin sehr motiviert und freue mich sehr auf das kommende Jahr. Es ist toll, Lucas im selben Team an meiner Seite zu haben! Wir werden unser Bestes geben.»

Teamchef Davide de Carli erklärte: «Ich freue mich sehr, Talente wie Lucas und Sacha für das nächste Jahr an Bord zu haben. Ich habe ihr Potenzial immer bewundert, seit sie in der EMX125-Europameisterschaft unterwegs waren. In der WM haben sie erstaunliche Ergebnisse gezeigt. Ich kann es kaum erwarten, mit ihnen zu arbeiten! Diesen Winter werden sie in Rom eintreffen und wir beginnen mit den Vorbereitungen für 2025.»