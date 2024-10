Marcel Stauffer (KTM): Kollision mit Fernandez

KTM-Testfahrer Marcel Stauffer musste bei seinem Auftritt beim Motocross der Nationen (MXoN) in Matterley Basin einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen – er prallte in die Werks-Honda von Ruben Fernandez.

Marcel Stauffer trug mit seinem zwölften Platz im MXGP-Qualirennen beim Motocross der Nationen (MXoN) in Matterley Basin wesentlich zur Qualifikation der Österreicher für den Hauptbewerb bei. Dort hatte der 23-jährige Salzburger aber viel Pech – er musste den Renntag früher als erhofft beenden, nachdem er bei einer Kollision vom Hinterrad eines anderen Motorrads am Helm getroffen wurde.

Sein Unfallgegner war der spanische Honda-Werksfahrer Ruben Fernandez, der unmittelbar vor dem Nußdorfer zu Boden ging – seine Honda hatte sich in einer Spurrille ungünstig aufgestellt. Stauffer wurde nach dem Crash zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. «Es war nicht das Ende, das ich mir für meine Saison erwartet hatte», sagte er.

Zunächst bestand bei Stauffer der Verdacht eines Muskeleinrisses, weitere Tests in Österreich sollen nun Klarheit bringen. Zur Erinnerung: Stauffer war im November 2023 in Italien bei KTM-Testfahrten schwer gestürzt. Dabei zog er sich Brüche der Halswirbel C1 und C2 zu. Dazu kam der Bruch des Brustwirbels T5, Atemnot und einige Tage mit Todesangst nach der Erstversorgung in Italien. In seiner Reha musste Stauffer monatelang einen Halofixateur tragen.

Stauffer stieg 2024 mit dem tschechischen Team Osicka mit großer Verspätung in seine erste 450er-Saison ein, 2025 muss er wegen der Alterslimit-Regelung auf WM-Niveau in der MXGP fahren. Sein Saison-Highlight war 2024 der Gewinn der EMX 2-Takt Europameisterschaft in Loket und ein Laufsieg in Gaildorf beim ADAC MX Masters.

Finale 3: MXGP & Open:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Jett Lawrence (AUS), Honda

3. Eli Tomac (USA), Yamaha

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda

5. Jeffrey Herlings (NL), KTM

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

7. Alberto Forato (I), Honda

8. Aaron Plessinger (USA), KTM

9. Maxime Renaux (F), Yamaha

10. Ken Roczen (D), Suzuki

11. Enzo Lopez (BRA), Yamaha

12. Ruben Fernandez (E), Honda

13. Dylan Wright (CAN), Honda

14. Jorge Prado (E), GASGAS

15. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

16. Jan Pancar (SLO), KTM

17. Valentin Guillod (CH), Honda

18. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

19. Conrad Mewse (GB), KTM

20. Jago Geerts (B), Yamaha

21. Max Nagl (D), Honda

…

34. (DNF) Romain Febvre (F), Kawasaki

…

37. (DNF) Michael Kratzer (A), Honda

38. (DNF) Kevin Horgmo (N), Honda

39. (DNF) Brent van Doninck (B), Honda

Nationenwertung MXoN 2024:

1. Australien, 26

2. USA, 29

3. Niederlande, 36

4. Spanien, 45

5. Frankreich, 50

6. Deutschland, 62

7. Slowenien, 67

8. Italien, 70

9. Schweiz, 86

10. Lettland, 103

11. Dänemark, 109

12. Großbritannien, 113

13. Brasilien, 114

14. Tschechische Republik, 115

15. Kanada, 117

16. Belgien, 123

17. Norwegen, 136

18. Südafrika, 137

19. Estland, 140

20. Österreich, 155