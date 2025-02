Jeff Herlings (KTM): WM-Aus nach Kreuzband-OP

Jeffrey Herlings kann in Argentinien nicht starten

Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings kann nach seiner Kreuzband-Operation nicht am Saisonauftakt der Motocross-WM teilnehmen und wird voraussichtlich sogar noch einige Monate ausfallen.

Die Schwere der Verletzung, die sich Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings nach dem Ende der WM-Saison im Sand von Valkenswaard bei einem Rennen der offenen niederländischen Motocross-Meisterschaften zugezogen hatte, ging in der Dichte der Ereignisse etwas unter. Auch das Team war bemüht, den Ball flach zu halten, denn während der Wintermonate gab es vermeintlich genügend Zeit, um die in der Schlussphase des Rennens erlittene Knieverletzung auszukurieren. Die Kreuzbandverletzung musste jedoch operiert werden und Herlings befindet sich zurzeit noch immer in der Rehabilitationsphase und hat seine normale Form noch nicht erreicht.

Am 2. März beginnt die Motocross-WM in Argentinien und heute gab das Team bekannt, dass Herlings beim Saisonauftakt nicht dabei sein wird und voraussichtlich erst in der zweiten Saisonhälfte antreten kann.

«Ich kann im Moment eigentlich alles machen, außer Motorrad fahren», erklärte Herlings. «Ich kann mit dem Fahrrad trainieren, schwimmen gehen und auch Crosstraining machen. Leider wird es noch ein paar Wochen dauern, bis ich wieder zu meiner normalen Form zurückkehren kann. 2024 war leider keine so tolle Saison und sie war heftig. Wir sind sehr viele Rennen gefahren, ich habe ein paar Grands Prix gewonnen und war der WM-Spitze nahe. Ich wollte in diesem Jahr stark sein, daher es war dieser Rückschlag am Ende des Jahres wahrlich nicht gut.»

Damit ist die WM 2025 für Herlings bereits gelaufen, bevor diese überhaupt begonnen hat. «Ich kann jetzt nur noch auf einen erfolgreichen zweiten Teil der Meisterschaft hoffen», sagt 'The Bullet'. «Es war eine seltsame Verletzung, denn nach der Operation gab es keine großen Schmerzen. Leider braucht die Rehabilitation sehr viel Zeit. Ich möchte so schnell wie möglich fahren, aber wir müssen nur noch etwas warten.»