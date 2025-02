Jeffrey Herlings (KTM) bangt um seine Zukunft

Für Red Bull-KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings beginnt die Motocross-WM 2025 bitter. Aufgrund seiner Kreuzband-Verletzung wird er noch längere Zeit ausfallen. Zudem läuft in diesem Jahr sein Vertrag aus.

In der MXGP-Saison 2024 wurde Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) Dritter in der Gesamtwertung. Er erzielte vier Siege, doch Jorge Prado und Tim Gajser waren noch besser. Der Niederländer nahm an fast 40 Wettkämpfen teil – eine große Herausforderung für seinen Körper.

Sein letzter Auftritt im letzten Jahr war für ihn verheerend. Mitte Oktober fand in Valkenswaard das Finale der niederländischen MX-Serie statt. Auf der sandigen Strecke südlich von Eindhoven holte Herlings 2010 als 15-Jähriger den ersten seiner 107 Siege und blieb in den folgenden sieben Jahren dort ungeschlagen. «Ich bin bei einer flachen Landung nach einem Sprung ziemlich hart aufgeschlagen, mein Fuß kam vom Fußraster ab und ich spürte einen sehr aggressiven Schmerz, als hätte jemand ein Messer hineingestochen», erinnerte sich der 30-Jährige. «Ich beendete die Runde und gewann das Rennen, wusste aber, dass etwas nicht stimmte. Ich dachte, ich hätte mir vielleicht eine Zerrung oder eine Knochenprellung zugezogen. Man ist immer optimistisch, wenn so etwas passiert, aber so einen stechenden Schmerz hatte ich noch nie gespürt, und dieses explosionsartige Gefühl hat mich beunruhigt.»

Das waren klare Worte von einem Fahrer, der sich beide unteren Gliedmaßen und einen Oberschenkelknochen gebrochen, die Hüfte ausgekugelt, zahlreiche Schlüsselbeinbrüche erlitten, die rechte Schulter ausgekugelt, den Hals und die Hand gebrochen, Rippen und den kleinen Finger verstümmelt hat. «Das Knie war nicht einmal geschwollen, aber dann haben wir festgestellt, dass das Kreuzband gerissen war.»

Es gab Gerüchte, dass Herlings verletzt sei, aber durch seine spärliche Präsenz in den sozialen Medien geriet die Sache in den Hintergrund. Ein weiteres langwieriges Problem wäre ein dicker schwarzer Fleck in seinem von Höhen und Tiefen geprägten Lebenslauf gewesen und hätte zu weiteren Zweifeln an einem Fahrer geführt, der fast so viele Rekorde im niederländischen Motocross aufgestellt hat, wie er Knochen gebrochen hat. Er ging schließlich am 31. Dezember mit Bildern von seiner Kreuzband-Operation auf seinem Instagram-Kanal an die Öffentlichkeit. «Es war im Grunde dasselbe wie bei Jett», sagte er in Anspielung auf die Verletzung des US-Supercross-Champions Jett Lawrence, die sich der Australier beim Event in Glendale Anfang Februar zugezogen hatte.

Die MXGP-Saison 2025 beginnt am 2. März. Herlings wird in Argentinien nicht an den Start gehen, und ob er für den Rest des Kalenders berücksichtigt wird, hängt von seiner Fahr- und Testzeit ab. Der mögliche sechste Karrieretitel scheint bereits vor Saisonbeginn außer Reichweite zu sein und es wird ein Jahr, in der er seine Ziele eher von Woche zu Woche abstecken muss. Auch für Jeffrey Herlings' Karriere ist die Saison 2025 von entscheidender Bedeutung, da sein mehrjähriger KTM-Vertrag ausläuft.

«Ich wollte in diesem Jahr stark sein», haderte Herlings. «Ich weiß auch, dass es eine wichtige Saison für meine Vertragssituation ist. Dieser Rückschlag ist also nicht gut für meine Position. Alles, worauf ich jetzt hoffen kann, ist ein starker zweiter Teil der Meisterschaft und einige Rennsiege, um einen guten Abschluss zu haben.» Herlings hat in seinen vierzehn aktiven Saisons immer mindestens einen Grand Prix gewonnen, selbst in der frustrierenden Saison 2019, in der er nur fünf Mal antrat und die letzten beiden Rennen gewann. Wenn er fit war, hat er für KTM gute Leistungen erbracht. Er hat eine gute Verbindung zu Pit Beirer und dem Unternehmen geschaffen, aber wie das Schicksal des Rennfahrers selbst haben sich auch die Geschicke von KTM verändert.

Die Geschichte um die Zukunft von Herlings in diesem Jahr wird fast so spannend sein wie seine anderen Comeback-Geschichten. Zum fünften oder sechsten Mal in seinem Leben wird er von einem Rückschlag zurückkommen, um sich selbst und jeden daran zu erinnern, dass er einen Platz in den «Greatest of...»-Gesprächen verdient hat.