Video Montevarci: Lucas Coenen (KTM) im Kamikaze-Stil

Vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse fand in Montevarci das Finale der offenen italienischen Motocrossmeisterschaften statt, das einige WM-Teams zur Saisonvorbereitung nutzten. Lucas Coenen setzte hier Akzente.

Beeindruckendes Detail der internationalen italienischen Meisterschaften in Montevarci: Trotz eisiger Temperaturen waren die Tribünen voll und manche Akteure haben schon bei diesem WM-Vorbereitungsrennen alles in die Waagschale gelegt: So die beiden zweifellos hoch-talentierten Coenen-Brüder. Sacha startet in diesem Jahr wieder in der MX2-WM. Der belgische Blitzstarter stürzte schon in der ersten Kurve und überstand später einige heikle Momente.

Sein Zwillingsbruder Lucas wird in der bevorstehenden Saison in der MXGP für das Red Bull KTM Werksteam starten und auch er zeigte gewagte Manöver am Limit und ging auch öfter über darüber hinaus. Während der mit allen Wassern gewaschene Tim Gajser (Honda) an der Spitze nichts anbrennen ließ, zeigte Lucas Coenen spektakuläre Manöver, die wirklich Lust auf die kommenden Saison machen. Der Belgier ist hungrig auf den Erfolg und will es nun in der Top-Kategorie des Motocross wissen. Hoffentlich riskiert er nicht zu viel, denn Lucas Coenen wird frischen Wind in die WM bringen – aber sehen Sie selbst: