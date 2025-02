Tim Gajser (HRC): Sieg in Montevarci, Cato Nickel P7

HRC-Werksfahrer Tim Gajser gewann mit einem 2-1-Ergebnis das Saisonvorbereitungsrennen in Montevarci, doch er musste den Sieg im ersten Lauf an MX2-Aufsteiger Lucas Coenen (KTM) abgeben. Cato Nickel erreichte die Top-10.

In Montevarci fand der zweite Lauf der offenen italienischen Meisterschaften statt. Das Rennen nutzten einige Werksteams als WM-Vorbereitungsrennen. Nachdem Tim Gajser (Honda) die Auftaktveranstaltung in Mantua dominiert hatte, musste der slowenische HRC Werksfahrer in Montevarci den Sieg im ersten Lauf an den belgischen MX2-Aufsteiger Lucas Coenen (KTM) abgeben, nachdem er in Führung liegend stürzte. Zwar musste Coenen kurz vor Schluss auch eine Bodenprobe nehmen, aber er konnte den Laufsieg mit einem Vorsprung von 3,3 Sekunden über die Ziellinie bringen.

Ducati-Werksfahrer Mattia Guadagnini beendete den ersten Lauf auf Platz 3 und Cato Nickel (Husqvarna) kam nach einem guten Rennen auf Platz 7 ins Ziel. Jeremy Seewer wurde im ersten Lauf Zehnter.

Der zweite Lauf wurde zur klaren Angelegenheit von Tim Gajser, der von der ersten bis zur letzten Runde führte und am Ende mit einem Vorsprung von mehr als einer halben Minute vor Isak Gifting (Yamaha) finishte. Lucas Coenen gelang kein guter Start. Der Belgier stürzte danach erneut und kam nur auf Platz 8 ins Ziel.

Der deutsche Beta-Werksfahrer Tom Koch wurde mit einem 13-11-Ergebnis Elfter der Tageswertung und 12. der italienischen Meisterschaften. Tim Gajser wurde mit 97 Punkten italienischer Meister vor Lucas Coenen und Andrea Bonacorsi.

Ergebnis Montevarci MX1:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-1

2. Isak Gifting (S), Yamaha, 4-2

3. Mattia Guadagnini (I), Ducati, 3-4

4. Lucas Coenen (B), KTM, 1-8

5. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 5-3

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-5

7. Jan Pancar (SLO), KTM, 8-6

8. Ivo Monticelli (I), Kawasaki, 9-7

9. Cato Nickel (D), Husqvarna, 7-12

10. Brian Bogers (NL), Fantic, 11-9

11. Tom Koch (D), Beta, 13-11

12. Nicholas Lapucci (I), Kawasaki, 12-14

13. Noel Zanocz (H), Honda, 14-13

14. Ben Watson (GB), Beta, 19-10

15. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 10-DNS

Meisterschaftsendstand MXGP:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 97

2. Lucas Coenen (B), KTM, 82

3. Andrea Bonacorsi (I), Fantic,76

4. Isak Gifting (S), Yamaha, 73

5. Mattia Guadagnini (I), Ducati, 67

6. Jan Pancar (SLO), KTM, 51

7. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 45

8. Ben Watson (GB), Beta, 38

9. Ivo Monticelli (I), Kawasaki, 34

10. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 31

11. Giuseppe Tropepe (I), Honda, 31

12. Tom Koch (D), Beta, 27