Simon Längenfelder (KTM) siegt in Montevarchi

Der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder gewann den zweiten Lauf der offenen italienischen Meisterschaften in Montevarchi mit Laufsiegen in beiden Rennen. Andrea Adamo (KTM) gewann den Titel.

Auf der technisch anspruchsvollen Strecke in Montevarchi fand der zweite Lauf und zugleich das Finale der offenen italienischen Motocrossmeisterschaften statt. Andrea Adamo (Red Bull KTM) führte im ersten Lauf, wurde aber am Ende von Simon Längenfelder so stark unter Druck gesetzt, dass er stürzte und Längenfelder mit einem Vorsprung von 11,2 Sekunden vor Adamo gewann.

Sacha Coenen (Red Bull KTM) zog den Holeshot zum zweiten Lauf, doch HRC-Werksfahrer Ferruccio Zanchi konnte die frühe Führung übernehmen. Auch Zanchi stürzte, so dass Simon Längenfelder die Führungsposition erbte. Danach rückte aber Andrea Adamo wieder nach und setzte den Deutschen seinerseits unter Druck. Am Ende fiel Adamo wieder zurück, so dass Längenfelder den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 15 Sekunden gewinnen konnte und mit einem 1-1-Ergebnis auch Tagessieger wurde.

Die italienische MX2-Meisterschaft gewann jedoch Andrea Adamo vor Simon Längenfelder und Valerio Lata.

Ergebnis Montevarci MX2:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 1-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 2-2

3. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 4-3

4. Valerio Lata (I), Honda, 3-7

5. Sacha Coenen (B), KTM, 7-4

6. Cas Valk (NL), KTM, 5-5

…

11. Brian Hsu (D), Honda, 11-14

Meisterschaftsendstand MX2:



1. Andrea Adamo (I), KTM, 91

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 81

3. Valerio Lata (I), Honda, 76