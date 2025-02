Simon Längenfelder: «Selbstvertrauen für WM-Start»

Der deutsche MX2-Motocross-Hoffnungsträger Simon Längenfelder (KTM) zeigte bei der zweiten Station der offenen italienischen Meisterschaft eine starke und konstante Leistung.

Simon Längenfelder holte für das Red-Bull-KTM-Team von Claudio und Davide De Carli in Montevarchi in der Toskana zwei hart umkämpfte Laufsiege. Der 20-jährige Deutsche, der mittlerweile in der Nähe von Rom wohnt, holte sich im Duell gegen seinen neuen Teamkollegen Andrea Adamo den Tagessieg.

Adamo und Längenfelder schenkten sich in den beiden Läufen wenig. Während der MX2-Weltmeister von 2023 mehrfach Fehler einbaute, fuhr Längenfelder seinen Speed konstant, wirkte körperlich auf dem schwierigen Terrain top vorbereitet. «Ich war mit meinem Rhythmus auf dieser technischen und sehr anspruchsvollen Strecke von Montevarchi sehr zufrieden», stellte er fest.

Der WM-Dritte von 2024 sieht aber auch noch Luft nach oben: «Die beiden Starts waren nicht die allerbesten. Aber ich war immer nahe an der Spitze dran und habe es dann in beiden Läufen mit sehr guten Rundenzeiten ganz nach vorne geschafft – daher bin ich sehr zufrieden. Auch körperlich habe ich mich gut gefühlt.»

Längenfelder weiter: «Der Doppelsieg gibt uns Zuversicht und Selbstvertrauen für den Start der WM-Saison in Argentinien.» Dieser Tage läuft für die Grand-Prix-Asse die finale Phase der Vorbereitung an. Die neue MX2-WM-Saison startet bereits am 2. März in der argentinischen Metropole Cordoba auf einer völlig neuen Piste, die sich mit der «Old-School-Strecke» von Montevarchi nur kaum vergleichen lässt.

Ergebnis Montevarchi MX2:

1. Simon Längenfelder (D), KTM, 1-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 2-2

3. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 4-3

4. Valerio Lata (I), Honda, 3-7

5. Sacha Coenen (B), KTM, 7-4

6. Cas Valk (NL), KTM, 5-5

…

11. Brian Hsu (D), Honda, 11-14

Meisterschaftsendstand MX2:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 91

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 81

3. Valerio Lata (I), Honda, 76