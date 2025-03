Tim Gajser (Honda): Starts klappen nicht

Honda-Ass Tim Gajser hat nach seinem Auftritt beim Saisonstart der Motocross-WM in Argentinien eine klare Vorstellung davon, wo er sich noch verbessern muss.

Der Slowene Tim Gajser wurde beim Saisonauftakt der Motocross-WM in der MXGP-Klasse in Cordoba in beiden Läufen Dritter. Bereits im Quali-Rennen belegte er Rang 3. Gegen die beiden Franzosen Maxime Renaux (Yamaha) und Romain Febvre (Kawasaki) war der Honda-Hoffnungsträger diesmal jedoch machtlos.

Ein wesentlicher Grund dafür waren die Starts, wo Gajser bei allen drei Versuchen im Feld eingeklemmt wurde und somit gleich in der Anfangsphase viel an Boden einbüsste. «Es war ein solider Renntag und wir verlassen Argentinien ohne eine Verletzung, das war das Hauptziel», stellte Gajser fest. «Ich hatte den Speed der beiden Top-Jungs, aber mir sind die Starts nicht gelungen, um da vorne mitzukämpfen.»

«Wir müssen jetzt an den Starts arbeiten – wir wissen also, was wir zu tun haben», kündigte der fünffache Weltmeister mit einem ernsten Unterton an. «Als ich in beiden Rennen auf Rang 3 angekommen bin, war die Spitze jeweils schon enteilt und es war dann ziemlich schwierig, die Jungs da vorne irgendwie einzuholen. Trotzdem bin ich happy mit dem Wochenende.»

Lob hat der 28-Jährige für den neuen Austragungsort außerhalb der Metropole Cordoba. «Die Veranstalter haben mit der Piste einen sehr guten Job gemacht. Trotz des vielen Regens war es immer noch eine Piste, die Spaß gemacht hat.» Die zweite Motocross-WM-Runde steigt am 16. März in Cozar, Spanien – dort wo Jorge Prado 2024 seinen WM-Titel fixieren konnte.