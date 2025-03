Verletzungsupdates: Alberto Forato und Levi Kitchen

Alberto Forato (Honda) zog sich beim Saisonauftakt in Argentinien eine Knieverletzung zu. Levi Kitchen flog im 250er Finale von Daytona so heftig über den Lenker ab, dass das Rennen abgebrochen werden musste.

Für Alberto Forato war der Saisonauftakt in Argentinien zugleich der erste Einsatz für das Team Honda SR Motoblouz. Doch das ganze Wochenende lief nicht nach Wunsch, denn er haderte mit einem Infekt, probierte es dennoch, aber er verdrehte sich im zweiten MXGP-Rennen heftig das Knie. Untersuchungen im Medical Center an der Strecke in Cordoba ergaben keine Brüche. Der Italiener will nach Europa zurückkehren, um das Knie genauer untersuchen zu lassen. «Im zweiten Lauf rutschte mir das Vorderrad weg. Als ich den Fuß aufsetzte, schoss ein heftiger Schmerz durch mein Knie.»

Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer uns Titelaspirant Levi Kitchen erlebte am vergangenen Samstag in Daytona einen brutalen Abflug, der zum Rennabbruch führte. In einer der schnellen Rhythmussektionen landete er auf dem Vorderrad und flog über den Lenker ab. Seine Werks-Kawasaki überschlug sich mehrfach und kam erst am nächsten Hügel zum Stillstand. Kitchen wurde ins Krankenhaus transportiert, wo neben einem Schlüsselbeinbruch mehrere Brüche im oberen Rückenbereich festgestellt wurden. Über Lähmungserscheinungen klagte Kitchen zum Glück nicht, aber seine Supercross-Saison ist damit beendet.