Tim Gajser (HRC) dominiert in Cozar und ist WM-Leader 16.03.2025 - 17:51 Von Thoralf Abgarjan

© MXGP-TV Lucas Coenen stürzte auch im zweiten Lauf mehrmals © MXGP-TV Tim Gajser gewann in Spanien Zurück Weiter

Mit Siegen in beiden Läufen gewann der slowenische HRC-Werksfahrer Tim Gajser den Grand Prix of Castilla la Mancha in Cozar und übernahm nach 2 absolvierten WM-Events auch die Führung in der WM-Tabelle.