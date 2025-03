Liam Everts (Husqvarna) triumphiert in Spanien

Mit einem überlegenen Start-Ziel-Sieg gewann der belgische Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts den Grand Prix of Castilla la Mancha in Cozar vor Titelverteidiger Kay de Wolf und HRC-Werksfahrer Ferruccio Zanchi.

Zweiter Lauf der MX2-Klasse, MXGP of Castilla la Mancha in Cozar: Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts gewann das Rennen, das weiterhin unter schwierigen und schlammigen Bedingungen ausgetragen wurde. Everts gewann mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Er zog seine Linien elegant mit einem Fahrstil, des an den seines Vaters Stefan Everts erinnerte: Über weite Passagen auf dem Motorrad stehend balancierte er durch die tiefen Spurrinnen, kontrollierte gefühlvoll Gas und Traktion und war damit so schnell, dass er den Rest des Feldes kontinuierlich abhängte. Liam gewann mit einem Vorsprung von fast anderthalb Minuten vor seinem Teamkollegen und Titelverteidiger Kay de Wolf, der im Rennen einige heikle Momente hatte, wie zahlreiche andere Fahrer auch. Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen, der nach dem Qualifikationsrennen die WM-Führung übernommen hatte, musste nach einem Crash einen Boxenstopp einlegen. Kawasaki-Werksfahrer Mathys Valin konnte nach seinem Sturz im ersten Lauf gar nicht erst antreten.

Der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder startete im Bereich der Top-8 und kämpfte sich in den ersten 4 Runden bis auf den 5. Platz nach vorne, doch ein Sturz warf ihn wieder zurück. In den letzten Runden konnte er die Lücke zu Andrea Adamo (KTM) und Kay de Wolf auf den Plätzen 2 und 3 schließen und attackierte Adamo in der letzten Kurve vor dem Ziel. Das Unternehmen scheiterte. Längenfelder touchierte Adamo und ging dabei selbst zu Boden. Längenfelder konnte sein total verschlammtes Bike zum Glück wieder aufheben und die Ziellinie auf dem 4. Platz überqueren.

Ferruccio Zanchi (Honda), der den ersten Lauf gewonnen hatte, gelang im zweiten Lauf kein guter Start. Der Italiener musste sich aus dem hinteren Mittelfeld nach vorne kämpfen. Rang 10 reichte aber noch für das erste Grand-Prix-Podium seiner jungen Karriere.

Mit dem Sieg von Liam Everts verbesserte sich der Belgier von WM-Rang 4 auf Platz 2 mit 6 Punkten Rückstand zu WM-Leader Kay de Wolf. «Wenn ich bedenke, wo ich vor einem halben Jahr stand, so kann ich den heutigen Tag noch nicht realisieren», erklärte Liam. Simon Längenfelder, der in Cozar ein schwieriges Wochenende hatte, bleibt mit 19 Punkten Rückstand zur Spitze Dritter der MX2-WM.

Am kommenden Wochenende gastiert die Motocross-WM in St Jean d'Angely (Frankreich).

Ergebnis MX2, Cozar:



1. Liam Everts (B), KTM, 2-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-2

3. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 1-10

4. Simon Längenfelder (D), KTM, 5-4

5. Andrea Adamo (I), KTM, 9-3

6. Cas Valk (NL), KTM, 6-5

7. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM, 7-7

8. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-12

9. Julius Mikula (CZ), TM, 8-8

10. Guillem Farres (E), Triumph, 16-6

11. Oriol Oliver (E), KTM, 14-9

12. Valerio Lata (I), Honda, 13-11

13. Sacha Coenen (B), KTM, 11-15

14. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 15-14

15. Camden McLellan (RSA), Triumph, 10-19

MX2 WM-Stand nach WM-Runde 2:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 97 Punkte

2. Liam Everts (B), KTM, 91, (-6)

3. Simon Längenfelder (D), KTM, 78, (-19)

4. Sacha Coenen (B), KTM, 71, (-26)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 71, (-26)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 63, (-34)

7. Cas Valk (NL), KTM, 61, (-36)

8. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 53, (-44)

9. Guillem Farres (E), Triumph, 46, (-51)

10. Quentin Marc Prugnieres, 43, (-54)