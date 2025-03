Mattia Guadagnini (Ducati): 6 Rippen gebrochen

Bei Tests auf Sardinien stürzte Ducati-Werksfahrer Mattia Guadagnini und brach sich dabei 6 Rippen. Der Italiener wurde ins Krankenhaus nach Oristano eingeliefert. Wie lange Guadagnini pausieren muss, ist noch unklar.

Die WM hat an diesem Wochenende Pause und wird am kommenden Wochenende auf Sardinien fortgesetzt. Ducati-Werksfahrer Mattia Guadagnini wollte sich perfekt vorbereiten und reiste schon in dieser Woche auf die Insel, um noch einige Vorbereitungsrunden zu drehen. Doch er stürzte und musste mit einem Krankenwagen ins Spital nach Oristano gebracht werden, wo neben diversen Prellungen 6 gebrochene Rippen diagnostiziert wurden.

Guadagnini soll noch einige Tage im Krankenhaus bleiben. Wie lange der Italiener ausfallen wird, ist im Moment noch ungewiss.

Nach 3 von 20 Grands-Prix rangiert Mattia Guadagnini als bester Ducati-Pilot mit 84 Punkten auf WM-Rang 7. Sein Teamkollege Jeremy Seewer holte in den ersten 3 WM-Events 58 Zähler und rangiert auf Platz 11 der WM-Tabelle.