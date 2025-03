Jeffrey Herlings (KTM): Doch kein Start in Harfsen

Jeffrey Herlings musste seinen Start in Harfsen absagen

Nachdem Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings als Teilnehmer der Eröffnungsrunde der Dutch Masters in Harfsen angekündigt war, kam die kurzfristige Absage. Wann Herlings in die WM zurückkehrt, bleibt weiter ungewiss.

Im niederländischen Harfsen findet an diesem Wochenende die Eröffnungsrunde der international stark besetzten Dutch Masters statt. Vom Veranstalter war die Teilnahme von Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings angekündigt, aber 'The Bullet', der sich Ende 2024 einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, sagte kurzfristig ab.

Der Veranstalter gab folgende Erklärung ab: «Liebe Fans. Es gibt sehr schlechte Nachrichten, denn wir hatten uns auf das lang erwartete Comeback von Jeffrey Herlings gefreut, das am Sonntag in Harfsen stattfinden sollte. Wir sind ehrlich und transparent mit unseren Fans und natürlich sind wir genauso enttäuscht wie Sie. Trotzdem wird die Veranstaltung ein sehr starkes Feld von Fahrern in allen vier Klassen haben.

Den ersten Lauf der MX1-Klasse in Harfsen gewann der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre vor Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen. Es folgten Valentin Guillod (Yamaha) und Jago Geerts (Yamaha)

Ursprünglich war erhofft, dass Herlings in der kommenden Woche beim 4. WM-Lauf auf Sardinien starten könnte. Ob daraus etwas wird, müssen wir abwarten.