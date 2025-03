Jeffrey Herlings (KTM): WM-Comeback auf Sardinien

Red Bull-KTM-Ass Jeffrey Herlings wird am kommenden Wochenende bei der vierten Station der Motocross-WM auf Sardinien sein Comeback in der MXGP-Klasse geben.

Jeffrey Herlings (KTM) hat am vergangenen Wochenende auf einen Start bei der Dutch Masters in Harfsen verzichtet, obwohl er darauf immer viel Wert gelegt hat und auch die niederländischen Veranstalter lange im Vorfeld damit geworben haben. Stattdessen wird der 30-Jährige am kommenden Wochenende in Riola Sardo auf Sardinien in die MXGP-WM einsteigen.

Herlings hat in der laufenden WM-Saison bereits drei Events verpasst. Tim Gajser (Honda) hat mittlerweile 167 Punkte auf seinem Konto und ist aktuell souveräner Tabellenführer vor Kawasaki-Routinier Romain Febvre. Herlings trainiert nach den Komplikationen nach seiner Kreuzband-Verletzung seit einigen Wochen wieder auf dem Motorrad.

Herlings ist noch nicht bei seiner vollen Leistungsfähigkeit, hat aber im Zuge des Trainings laut KTM mittlerweile wieder Renn-Level erreicht. Zuletzt übte der fünffache Weltmeister großteils zu Hause in den Niederlanden auf sandigen Pisten. Damit bietet sich die Rückkehr im tiefen Sand von Riola Sardo nahezu an, bevor die WM dann auf harte Strecken wie Arco und Frauenfeld wechselt.

Mit dem belgischen Teenager Lucas Coenen hat «The Bullet» Herlings im KTM-Zelt endlich wieder einen Teamkollegen in der MXGP-Klasse. Der 18-jährige Coenen hat bereits seinen Speed unter Beweis gestellt, machte zuletzt aber auch immer wieder Eigenfehler und hatte teilweise spektakuläre Stürze. Coenen belegt in der WM-Tabelle mit 107 Punkten Rang 4.