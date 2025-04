Vorschau MXGP of Sardegna in Riola Sardo 04.04.2025 - 18:06 Von Thoralf Abgarjan

© Infront Moto Racing In Riola Sardo findet der 4. WM-Lauf der Saison 2024 statt

Am kommenden Wochenende gastiert die Motocross-WM zu ihrem 4. Grand-Prix in Riola Sardo auf Sardinien. In beiden WM-Klassen bleibt es spannend. Außerdem beginnt die Damen-WM und die EMX125 hat ihren dritten Lauf.