Romain Febvre (Kawasaki) siegt in Riola Sardo

Romain Febvre gewann den Grand Prix of Sardegna in Riola Sardo

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre gewann den Grand Prix of Sardegna mit einem 4-1-Ergebnis vor Glenn Coldenhoff (Fantic), der damit auf Tabellenplatz 3 vorrückte. Herlings mit ersten Führungsrunden.

Zweiter Lauf der Klasse MXGP beim Grand Prix of Sardegna in Riola Sardo: Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer zog erneut den Holeshot. In der ersten Kurve ging der Sieger des ersten Laufs, Lucas Coenen (KTM), zu Boden. Auch Andrea Bonacorsi (Fantic) stürzte im Bereich der ersten Kurve und musste dem Feld hinterherfahren. Jeffrey Herlings (KTM) gelang diesmal ein guter Start. Somit konnte er sich von Anfang an in der Spitzengruppe behaupten und übernahm ausgangs der ersten Runde sogar die Führung. 'The Bullet' konnte den 'Platz an der Sonne' 3 Runden lang halten, bevor der Schwede Isak Gifting (Yamaha) für drei Runden das Zepter übernahm.

Romain Febvre (Kawasaki), der im Qualifikationsrennen am Samstag mit defektem Hinterrad ausgefallen war, hatte in den ersten 6 Runden die Lücke zur Spitze zugefahren und übernahm in Runde 7 die Führung. Hinter ihm rumpelte es gewaltig: Lucas Coenen war von der letzten Position aus wieder nach vorne gefahren und wollte sich in Runde 7 Jeremy Seewer auf Platz 8 vornehmen. Bei der Landung nach einem weiten Sprung touchierte Coenen das Heck von Seewers Ducati, so dass der Belgier hart über den Lenker zu Boden ging. Er konnte das Rennen fortsetzen, stürzte aber erneut und musste den Lauf danach aufgeben. Damit ging Lucas Coenen im zweiten Rennen des Tages komplett leer aus.

Am Ende des zweiten Laufs entbrannte ein spannendes Duell zwischen Febvre und Gajser um den Laufsieg. Der Franzose konnte den Sieg über die Ziellinie retten und gewann mit einem Vorsprung von 0,6 Sekunden vor Gajser und Coldenhoff. Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff stand mit einem 2-3-Ergebnis erneut auf dem zweiten Podiumsrang vor Tim Gajser (5-2). Coldenhoffs Fantic-Teamkollege, Andrea Bonacorsi, fuhr nach seinem Crash in der ersten Kurve immerhin wieder bis auf den 5. Platz nach vorne und unterstrich mit Gesamtrang 4 die gute Teamleistung des Fantic-Werksteams.

Jeffrey Herlings (KTM), der in Riola Sardo noch über mangelnde Rennpraxis und Armkrämpfe klagte, wurde am Ende bis auf den 7. Platz durchgereicht. Maximilian Spies (KTM) war auf Platz 15 der beste deutsche Teilnehmer im Feld. Tom Koch (Beta) musste sich mit Platz 20 im zweiten Lauf mit einem WM-Punkt zufriedengeben. Maxime Renaux trat zum zweiten Lauf nicht erneut an.

Tim Gajser konnte sich an der WM-Spitze weiter gegenüber seinem Verfolger Romain Febvre absetzen, weil der Franzose wegen seines Ausfalls am Samstag ohne Punkte blieb. Gajser konnte in Riola Sardo seinen Vorsprung von 29 auf 34 Punkte ausbauen. Neuer WM-Dritter ist nun Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff. Maxime Renaux fiel nach zwei Nullrunden von Platz 3 auf Rang 5 zurück.

Der 5. Lauf zur Motocross-WM 2025 findet am kommenden Wochenende in Arco di Trentino statt.

Ergebnis MXGP of Sardegna



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-1

2. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 2-3

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 5-2

4. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 3-5

5. Kevin Horgmo (N), Honda, 7-8

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 6-11

7. Lucas Coenen (B), KTM, 1-25 (DNF)

8. Isak Gifting (S), Yamaha, 12-6

9. Ben Watson (GB), Beta, 8-12

10. Jago Geerts (B), Yamaha, 11-10

11. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 10-13

12. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 9-14

13. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 25-4

14. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 15-9

15. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 20-7

16. Maximilian Spies (D), KTM, 14-15

17. Adam Sterry (GB), KTM, 13-16

18. Jan Pancar (SLO), KTM, 16-19

19. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 19-17

20. Brian Bogers (NL), Fantic, 18-18

21. Maxime Renaux (F), Yamaha, 17-DNS

22. Tom Koch (D), Beta, 27-20

23. Josh Gilbert (GB), Honda, 21-21

24. Arvid Lüning (S), Husqvarna, 22-22

25. Mark Scheu (D), Husqvarna, 24-23

26. John Adamson (GB), Honda, 23-24

27. Cornelius Toendel (N), Honda, 26-26

...

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Mattia Guadagnini (I), Ducati

WM-Stand nach WM-Runde 4 von 20



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 215 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 181, (-34)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 156, (-59)

4. Lucas Coenen (B), KTM, 141, (-74)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 125, (-90)

6. Kevin Horgmo (N), Honda, 114, (-101)

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 110, (-105)

8. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 104, (-111)

9. Pauls Jonass (LT), Kawasaki, 86, (-129)

10. Mattia Guadagnini (I), Ducati, 84, (-131)

…

23. Tom Koch (D), Beta, 15, (-200)

24. Maximilian Spies (D), KTM, 13, (-202)

..

25. Noah Ludwig (D), KTM, 11, (-204)

…

31. Mark Scheu (D), Husqvarna, 1, (-214)

32. Cato Nickel (D), Husqvarna, 1, (-214)