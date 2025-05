Lucas Coenen (KTM) in Agueda: Doppelsieg im Schlamm

Mit Siegen in allen Rennen gewann der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen den Grand Prix of Portugal in Agueda vor Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre, der damit die Führung in der WM-Tabelle übernahm.

Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann auch den zweiten Lauf der MXGP-Premiumklasse mit einem Start-Ziel Sieg und einem überzeugenden Hattrick, nachdem er am Samstag bereits das Qualifikationsrennen gewonnen hatte. Der 18-jährige Belgier kann nun mit der Idealpunktzahl von 60 Punkten zum nächsten Grand-Prix der Saison nach Spanien reisen und machte in der WM-Tabelle auf Platz 3 weiter Boden gut.

Während es Lucas Coenen zu Saisonbeginn noch etwas an Konstanz fehlte, lernt er nun schnell dazu und entwickelt sich zunehmend zu einem ernsthaften Titelkandidaten. Besonders unter solch schwierigen Verhältnissen wie in Schlamm und Regen von Agueda die Übersicht zu behalten und in jeder Runde perfekte Linien zu finden, war eine meisterhafte Leistung, die auch der neue WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) nach dem Rennen anerkannte.

«Ich hatte hier mehr zu verlieren als zu gewinnen», erklärte Romain Febvre nach dem Rennen. In verletzungsbedingter Abwesenheit von WM-Leader Tim Gajser hatte der Franzose die besten Chancen, in Portugal das 'Redplate' des WM-Führenden zu übernehmen, was ihm mit zwei zweiten Plätzen auch gelang. Febvre hat nach 7 von 20 absolvierten Grands-Prix einen Vorsprung von 25 Punkten gegenüber Tim Gajser auf Platz 2. Ob Tim Gajser, der an den Folgen einer in Frauenfeld ausgekugelten Schulter laboriert, in der kommenden Woche wieder in den Wettkampf zurückkehren kann, ist im Moment noch ungewiss.

Die Lage in der MXGP-WM spitzt sich damit weiter zu, denn Lucas Coenen konnte auf Tabellenplatz 3 seinen Rückstand zum Führenden von 78 auf 43 Punkte verkürzen und rangiert nur noch 18 Punkte hinter Tim Gajser. Viel wird also davon abhängen, wann Gajser in den Wettkampf zurückkehrt. Lucas Coenen sendete vom Podium aus einen Gruß nach Slowenien: «Ich hoffe, dass Tim bald zurückkommt, denn ich möchte natürlich auch gegen ihn gewinnen.»

Jeffrey Herlings (KTM), der in Agueda nach seinem Unfall mit Romain Febvre im Qualifikationsrennen mit einer angebrochenen Rippe startete, schaffte es trotz eines Sturzes im zweiten Lauf auf Platz 7 und das Fantic-Werksteam von Louis Vosters hatte am Ende des Tages wieder zwei Piloten unter den Top-6. Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff rangiert trotz einiger Probleme im ersten Lauf weiterhin auf Tabellenplatz 4.

Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer haderte in Portugal etwas mit den Bedingungen und beendete den Tag auf Platz 13. In der WM-Tabelle fiel der Bülacher von Platz 9 auf Rang 10 zurück. Kevin Horgmo (Honda) kam im zweiten Lauf von der Strecke ab und versenkte seine Honda in einem tiefen Schlammloch. Kevin Brumann (Husqvarna), der das Qualifikationsrennen sensationell auf Platz 4 beendet hatte, lieferte auch am Sonntag auf Platz 15 (17-14) solide Ergebnisse ab. Beta-Werksfahrer Tom Kuch holte im zweiten Lauf auf Platz 15 weitere 6 WM-Punkte und rangiert damit in der WM-Tabelle auf Platz 23.

MXGP Agueda:



1. Lucas Coenen (B), KTM, 1-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-2

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-3

4. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 6-5

5. Pauls Jonass (LT), Kawasaki, 4-

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 8-6

7. Maxime Renaux (F), Yamaha, 5-9

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 12-4

9. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 10-7

10. Mattia Guadagnini (I), Ducati, 9-10

11. Jan Pancar (SLO), KTM, 11-13

12. Jago Geerts (B), Yamaha, 13-12

13. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 15-11

14. Kevin Horgmo (N), Honda, 7-22 (DNF)

15. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 17-14

16. Ben Watson (GB), Beta, 14-18

17. Tom Koch (D), Beta, 23-15

18. Brent van Doninck (B), Honda, 20-16

19. Josh Gilbert (GB), Honda, 19-17

20. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 16-21

...

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

DNS:Valentin Guillod (CH), Yamaha

WM-Stand nach WM-Runde 7 von 20



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 330 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-25)

3. Lucas Coenen (B), KTM, 287, (-43)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 250, (-80)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 223, (-107)

6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 194, (-136)

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 163, (-163)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 177, (-153)

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 162, (-168)

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 156, (-174)

…

23. Tom Koch (D), Beta, 19, (-311)