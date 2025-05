Agueda: Andrea Adamo (KTM) gewinnt mit Hattrick

Der sizilianische Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo gewann den Grand Prix of Portugal unter schlammigen Bedingungen mit einem Doppelsieg vor WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) und Simon Längenfelder (KTM).

Während des zweiten Laufs der MX2-Klasse blieb das Wetter wechselhaft und es gingen erneut Regenschauer nieder. Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo zog den Holeshot zum entscheidenden zweiten Lauf der MX2-WM in Agueda. Sein belgischer Teamkollege Sacha Coenen ging noch in der ersten Runde in Führung. Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts rangierte in der Spitzengruppe, parkte aber seine Werks-Husqvarna in einem Schlammloch und musste das Rennen aufgeben, bevor es richtig begann.

Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder startete gut und rangierte in der Spitzengruppe, doch ein Highspeed-Crash in der zweiten Kurve warf den Deutschen ans Ende des Feldes zurück. Längenfelder startete ohne Schutzbrille eine Aufholjagd und rangierte in der zweiten Runde bereits im Bereich der Top-12. Nach der Hälfte des Rennens hatte er Platz 6 erreicht und in Runde 13 war er Vierter. Vor der letzten Runde hatte er WM-Leader Kay de Wolf in Sichtweite, der in diesem Rennen auch einmal kurz zu Boden musste. Längenfelder machte in den letzten Runden noch einmal richtig viel Boden gut, doch am Ende ging ihm auf Platz 4 die Zeit aus.

In Runde 7 ging Andrea Adamo an Sacha Coenen vorbei in Führung, blieb fehlerfrei und gewann auch den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 4,3 Sekunden vor Sacha Coenen und Kay de Wolf.

Mit 3 Siegen hielt sich der Sizilianer in Portugal schadlos: «Das der erste Hattrick in meiner Karriere», freute sich Adamo. «Unter solch schwierigen Bedingungen dreimal zu gewinnen, ist wirklich etwas Besonderes.»

In der WM-Tabelle rangiert Adamo weiterhin auf Platz 3, doch er konnte seinen Rückstand von 23 auf 10 Punkte verkürzen. Simon Längenfelder wurde nach seiner starken kämpferischen Leistung Dritter der Grand-Prix-Wertung. Sein Rückstand zu Tabellenführer Kay de Wolf erhöhte sich in Portugal um einen Punkt auf 4 Punkte. Die Top-3 trennen nach 7 von 20 WM-Läufen nur noch 10 Punkte und Andrea Adamo befindet sich jetzt wieder im Kreis der Top-Favoriten. Liam Everts hatte nach seinen Stürzen im ersten Lauf und dem Ausfall im zweiten Lauf ein rabenschwarzes Wochenende. Der Belgier rangiert weiterhin auf Platz 4 der WM-Tabelle, aber sein Rückstand zur Spitze erhöhte sich von 30 auf 59 Punkte.

Der 8. Lauf der Motocross-WM findet in einer Woche im spanischen Lugo statt.

MX2, Agueda:



1. Andrea Adamo (I), KTM, 1-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-3

3. Simon Längenfelder (D), KTM, 2-4

4. Mathys Valin (F), Kawasaki, 6-5

5. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM, 4-10

6. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 7-9

7. Sacha Coenen (B), KTM, 19-2

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 5-13

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 13-7

10. Guillem Farres (E), Triumph, 12-8

MX2 WM-Stand nach Runde 7 von 20:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 328 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 324, (-4)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 318, (-10)

4. Liam Everts (B), KTM, 269, (-59)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 225, (-103)

6. Sacha Coenen (B), KTM, 222, (-106)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 210, (-118)

8. Cas Valk (NL), KTM, 189, (-139)

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 168, (-160)

10. Valerio Lata (I), Honda, 160, (-168)