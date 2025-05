Agueda im Schlamm: Andrea Adamo startet von Pole

Andrea Adamo gewann das MX2 Qualifikationsrennen in Agueda

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo das MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Portugal in Agueda vor Sacha Coenen (KTM) und Liam Everts (Husqvarna).

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Portugal in Agueda, 7. Lauf der Motocross-WM 2025: Während die Trainings-Sessions noch unter guten Bedingungen stattfanden, kam während des EMX125-Rennens ein Regenguss herunter, der die Strecke in eine Schlammwüste verwandelte.

Zwar kam am Start zum MX2-Qualifikationsrennen die Sonne bereits wieder durch, aber es kam immer wieder zu Regenschauern. Es blieb insgesamt schlammig. Red Bull KTM Werksfahrer Simon Längenfelder war im Zeittraining unter noch trockenen Bedingungen der Schnellste.

Den Holeshot zum Quali-Race zog Andrea Adamo (KTM) vor seinen beiden Teamkollegen Sacha Coenen und Simon Längenfelder. Der Sizilianer konnte das Rennen von der Spitze aus kontrollieren. WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) startete unter den Top-5 und attackierte Längenfelder umgehend. Der Niederländer ging mit einem aggressiven Pass innen am Deutschen vorbei. Längenfelder kam nach der Berührung von der Strecke ab und verlor kurzzeitig seinen Rhythmus. Längenfelder fiel nach de Wolfs Attacke auf Rang 5 zurück. Adamo gewann mit einem Vorsprung von 5,6 Sekunden vor Sacha Coenen (KTM) und Liam Everts (Husqvarna). Mit knapp einer halbe Minute Rückstand folgten de Wolf und Längenfelder. Damit konnte Kay de Wolf seinen Vorsprung in der MX2-WM-Tabelle von 3 auf 4 Punkte aufbessern.

Andrea Adamo freute sich über seinen zweiten Quali-Sieg in dieser Saison: «Das war mein erster Sieg im Schlamm», erklärte er nach dem Rennen. «Ich hatte keine gute Zeit im Zeittraining und habe nicht damit gerechnet, nach dem Start vorne zu liegen, aber der Start war die halbe Miete.»

MX2 Qualifikationsrennen Agueda:

1. Andrea Adamo (I), KTM

2. Sacha Coenen (B), KTM

3. Liam Everts (B), Husqvarna

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

5. Simon Längenfelder (D), KTM

6. Camden McLellan (ZA), Triumph

7. Guillem Farres (E), Triumph

8. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda

10. Mathys Valin (F), Kawasaki

11. Oriol Oliver (E), KTM

12. Rick Elzinga (NL), Yamaha

13. Valerio Lata (I), Honda

14. Cas Valk (NL), KTM