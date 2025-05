Video: Wie Romain Febvre Jeffrey Herlings anfährt

Im schlammigen MXGP-Qualifikationsrennen von Agueda stürzten viele Fahrer. Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings wurde nach einem Sturz vom nachfolgenden Romain Febvre (Kawasaki) erfasst.

Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings rangierte im MXGP-Qualifikationsrennen auf dem 2. Platz hinter seinem belgischen Teamkollegen Lucas Coenen. Der Niederländer versuchte, die die Lücke zu Lucas Coenen in den letzten Runden zu schließen. Hinter ihm kam Romain Febvre (Kawasaki) immer näher, der in der Anfangsphase des Rennens gestürzt war.

In einer Linkskurve vor einer Abfahrt kam Herlings auf dem schlammigen und glatten Untergrund quer nachdem er mit beiden Rädern in unterschiedliche Rillen einfädelte. Herlings wurde neben seinem Bike über die Kuppe des Hügels gehievt. Dabei rutschte er auf seinen Beinen den Hang hinunter. Romain Febvre, der direkt dahinter auf Platz 3 folgte, hatte keine Chance auszuweichen und erfasste Herlings, als dieser zu seinem Motorrad zurückkehren wollte. Herlings wurde durch den Aufprall zu Boden geworfen und auch Febvre stürzte. Febvre wurde nach zwei Stürzen in diesem Rennen schließlich Dritter. Herlings fiel nach diesem Zwischenfall auf Platz 7 zurück.

Das Wichtigste: Beide Fahrer blieben von schweren Verletzungen verschont.

MXGP Qualifikation Agueda:



1. Lucas Coenen (B), KTM

2. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

5. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

6. Ruben Fernandez (E), Honda

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati

10. Maxime Renaux (F), Yamaha