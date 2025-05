Agueda: Andrea Adamo (KTM) gewinnt vor Längenfelder

Unter extremen Bedingungen im Schlamm von Agueda (Portugal) gewann der italienische Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo den ersten Lauf der MX2-Klasse vor Simon Längenfelder (KTM) und Kay de Wolf (Husqvarna).

Der Zeitplan beim Großen Preis von Portugal in Agueda musste mehrfach nach hinten verschoben werden, weil die Strecke durch starke Regenfälle stark aufgeweicht war. Die Strecken-Crew legte ein neues Rückhaltebecken an, um die Wassermassen von der Strecke abfließen zu lassen.

Liam Everts (Husqvarna) zog den Holeshot, doch er stürzte an derselben Kurve, die am Samstag auch Romain Febvre zum Verhängnis wurde. Der Belgier fiel auf Platz 13 zurück, stürzte aber danach erneut mehrfach. Die Führung erbte zunächst Sacha Coenen, doch auch er wurde Opfer der Bedingungen. Er kam von der Ideallinie ab und tauchte mit dem Vorderrad in den tiefen Schlamm ein. Sacha machte einen Handstand auf dem Lenker und tauchte mit dem Kopf voran in den Schlamm ein. Nachdem sich der Belgier aus seiner Lage befreit hatte, war er auf Platz 13 zurückgefallen, doch nach einem weiteren Crash landete er erneut im Schlamm, diesmal aber neben der Strecke. Danach konnte Sacha nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Nach Coenens Crash übernahm Polesetter Andrea Adamo (Red Bull KTM) die Führung und auch Kay de Wolf musste ein Schlammbad nehmen. Hinter dem Italiener entbrannte nach einigen Runden das Duell des Rennens zwischen WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) und Simon Längenfelder (KTM). Der Deutsche musste nach der Hälfte des Rennens zwar ohne Schutzbrille fahren, doch trotz dieses Handicaps blieb er in Schlagdistanz zum WM-Leader. In der letzten Runde beging der Weltmeister einen Fehler. Sein Hinterrad brach in einer Linkskurve aus und Längenfelder war zur Stelle und nahm dem Niederländer noch den zweiten Platz ab.

Andrea Adamo gewann mit einem Vorsprung von 12 Sekunden vor Längenfelder und de Wolf.

MX2, Lauf 1, Agueda:



1. Andrea Adamo (I), KTM

2. Simon Längenfelder (D), KTM

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

4. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

5. Rick Elzinga (NL), Yamaha

6. Mathys Valin (F), Kawasaki

7. Ferruccio Zanchi (I), Honda

8. Julius Mikula (CZ), TM

9. Valerio Lata (I), Honda

10. David Braceras (E), Honda

11. Liam Everts (B), Husqvarna

12. Guillem Farres (E), Triumph

13. Thibault Benistant (F), Yamaha

14. Oriol Oliver (E), KTM

15. Saad Soulimani (MAR), TM

16. Camden McLellan (ZA), Triumph

17. Magnus Smith (DK), KTM

18. Nicolas Vennekens (B), KTM

19. Sacha Coenen (B), KTM

20. Maxime Grau (F), KTM

21. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

22. Cas Valk (NL), KTM