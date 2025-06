Romain Febvre (Kawasaki) siegt in Matterley Basin

Mit einem 3-1-Ergebnis gewann Romain Febvre (Kawasaki) den Grand Prix of Great Britain und baute damit seine Tabellenführung auf 32 Punkte aus. Antonio Cairoli (Ducati) erzielt Platz 7. Tom Koch mit bestem Saisonergebnis

12. Lauf der Motocross-WM in Matterley Basin: WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki), der den ersten MXGP-Lauf auf Platz 3 beendet hatte, startete in den zweiten Lauf perfekt, zog den Holeshot und führte das Rennen von der ersten bis zur letzten Runde an. Der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez startete auf Platz 2, fiel im weiteren Verlauf etwas zurück, kam am Ende dem führenden Febvre aber noch einmal näher. Febvre beging keine Fehler und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 1,4 Sekunden vor dem Spanier Ruben Fernandez (Honda). Dritter wurde der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen, der den ersten Lauf auf Platz 2 beendet hatte. «Ich hatte auf dieser Strecke einige Probleme mit der Traktion», gab der Belgier nach dem Rennen zu. «Ich bin dieses Strecke ja mit der 450er zum ersten Mal gefahren und diese Bikes haben sehr viel Power.»

Mit seinem 4. Saisonsieg konnte WM-Leader Romain Febvre seinen Vorsprung in der WM-Tabelle gegenüber Lucas Coenen wieder etwas ausbauen. Angereist war der Franzose mit 26 Punkten Vorsprung. Nach 12 von 20 Veranstaltungen konnte Febvre seinen Vorsprung nun auf 32 Punkte ausbauen.

Der Laufsieger des ersten Rennens, Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff, erwischte im zweiten Lauf keinen optimalen Start und duellierte sich am Ende mit Jeffrey Herlings (KTM) im Kampf um Platz 4. Obwohl Coldenhoff schon einige Male auf gleicher Höhe wie Herlings war, konnte 'The Bullet' die Angriffe seines Landsmannes abwehren und den vierten Platz absichern.

Glenn Coldenhoff stand trotzdem am Ende des Tages mit einem 1-5-Ergebnis und 41 Punkten auf dem dritten Podiumsplatz und rangiert damit in der WM-Tabelle weiterhin hinter Febvre und Coenen auf Tabellenplatz 3.

HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez, der im zweiten Lauf auf Platz 2 ins Ziel kam, beendete den Tag zwar auf dem undankbaren 4. Platz, aber durch die verletzungsbedingte Abwesenheit von Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux konnte sich der Spanier auf Tabellenplatz 4 verbessern. Auch Jeffrey Herlings rückte in der Tabelle von Platz 9 auf 5 deutlich nach vorne.

Eine kleine Sensation war das Abschneiden von Gaststarter Antonio Cairoli. Der fast 40-jährige Sizilianer beendete den Tag mit einem 7-8-Ergebnis auf Gesamtrang 7. In beiden Läufen kam er vor dem schweizerischen Stammfahrer Jeremy Seewer ins Ziel. Seewer beendete den Tag mit einem 13-9-Ergebnis auf Platz 10 und rangiert in der WM-Tabelle weiterhin auf Platz 10. Der Schweizer hatte nach seinem Crash im ersten Lauf ein eher durchwachsenes Wochenende.

Der deutsche Beta-Werksfahrer Tom Koch erreichte mit Platz 12 im zweiten Lauf sein bestes Saisonergebnis. Mit einer Ausbeute von insgesamt 14 Punkten erzielte der Thüringer beim Grand Prix of Great Britain zugleich sein bestes Tagesergebnis der Saison 2025. Zudem kam Tom in beiden Rennen vor seinem britischen Teamkollegen Ben Watson ins Ziel, was für seine Zukunft im Beta-Werksteam sehr wichtig ist. Außerdem verbesserte er sich als bester deutscher MXGP-Starter in der WM-Tabelle von Platz 24 auf Rang 23. Mit diesem Aufwärtstrend kann es für Tom Koch gerne weitergehen.

Der zweite deutsche Starter, Cato Nickel (Husqvarna), verfehlte auf Platz 21 im zweiten Lauf knapp die Punkte, nachdem er im ersten Rennen auf Platz 19 zwei WM-Punkte geholt hatte.

MXGP, Matterley Basin



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-1

2. Lucas Coenen (B), KTM, 2-3

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 1-5

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 5-2

5. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 4-4

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 6-6

7. Antonio Cairoli (I), Ducati, 7-8

8. Alberto Forato (I), Honda, 9-10

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 14-7

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 13-9

11. Jan Pancar (SLO), KTM, 11-11

12. Brian Bogers (NL), Fantic, 8-17

13. Brent van Doninck (B), Honda, 10-16

14. Tom Koch (D), Beta, 16-12

15. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 15-13

16. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 12-18

17. Ben Watson (GB), Beta, 18-14

18. Adam Sterry (GB), KTM, 17-15

19. John Adamson (GB), Honda, 23-19

20. James Carpenter (GB), Honda, 20-20

21. Cato Nickel (D), Husqvarna, 19-21

...

DNS: Isak Gifting (S), Yamaha

DNS: Jago Geerts (B), Yamaha

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Mattia Guadagnini (I), Ducati

DNS: Maximilian Spies (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Marcel Stauffer (A), KTM

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

WM-Stand nach WM-Runde 12 von 20



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 584 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 552, (-32)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 411, (-173)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 383, (-201)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 347, (-237)

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 325, (-259)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 319, (-265)

8. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 312, (-272)

9. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-279)

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 274, (-310)

…

23. Tom Koch (D), Beta, 57, (-527)

..

26. Marcel Stauffer (A), KTM, 38, (-546)

…

28. Maximilian Spies (D), KTM, 36, (-548)

...

31. Noah Ludwig (D), KTM, 19, (-565)

…

36. Cato Nickel (D), Husqvarna, 6, (-578)

…

45. Mark Scheu (D), Husqvarna, 1, (-583)