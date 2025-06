Matterley: Simon Längenfelder (KTM) gewinnt Lauf 1

Trotz schwieriger Streckenbedingungen gewann WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) den ersten Lauf zum Grand Prix of Great Britain in Matterley Basin und baute seine WM-Führung von 31 auf 45 Punkte aus.

Erster Lauf der Klasse MX2 in Matterley Basin, Grand Prix of Great Britain: Die Strecken-Crew meinte es etwas zu gut und wässerte die Strecke so stark, dass sich tiefe Pfützen und Schlammfurchen bildeten und der Kurs besonders in den ersten Runden extrem glatt und gefährlich war.

Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo zog den Holeshot. Der spanische Gabriel-SS24-KTM-Pilot Oriol Oliver startete auf Platz 2, setzte sich noch in der ersten Runde gegen Adamo durch und führte die erste Hälfte des Rennens an, bevor er stürzte und Sacha Coenen (KTM) die Führung überlassen musste.

Polesetter Simon Längenfelder wurde auf der Startgeraden etwas von Sacha Coenen abgedrängt und startete im Bereich der Top-5. Andrea Adamo (KTM) stürzte auf der glatten Strecke und fiel von Rang 2 auf Platz 12 zurück.

Längenfelder behielt die Übersicht, hielt sich in der hektischen Anfangsphase zurück und minimierte das Risiko. In der zweiten Rennhälfte, als sich die Streckenbedingungen verbesserten, zog er das Tempo an. Simon profitierte vom Crash des führenden Oriol Oliver, den er nur wenig später überholen konnte und damit Platz 2 hinter Sacha Coenen erreichte.

In Runde 11 hatte Längenfelder die Lücke von 12 Sekunden zu Coenen geschlossen und ging an einem Dreifach- Step-Up-Sprung am Belgier vorbei in Führung.

Simon Längenfelder gewann mit einem Vorsprung von 5,4 Sekunden vor Coenen und Oliver. Für den Deutschen war es der 6. Laufsieg in der laufenden Saison und für Oriol Oliver die erste WM-Podiumsplatzierung in seiner Karriere.

Titelverteidiger Kay de Wolf rangierte im Rennen auf Platz 6 und musste sich in der zweiten Rennhälfte seinem Husqvarna-Teamkollegen Liam Everts geschlagen geben.

Mit Andrea Adamo auf Platz 10 und Platz 7 von Kay de Wolf vergrößerte Simon Längenfelder seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf 45 Punkte.

MX2 Lauf 1 Matterley Basin:



1. Simon Längenfelder (D), KTM

2. Sacha Coenen (B), KTM

3. Oriol Oliver (E), KTM

4. Camden McLellan (ZA), Triumph

5. Guillem Farres (E), Triumph

6. Liam Everts (B), KTM

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

8. Mathis Valin (F), Kawasaki

9. David Braceras (E), Honda

10. Andrea Adamo (I), KTM

11. Thibault Benistant (F), Yamaha

12. Cas Valk (NL), KTM

13. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

14. Valerio Lata (I), Honda

15. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

16. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki

17. Filip Olsson (S), KTM

18. Collin Wohnhas (D), Husqvarna

19. Magnus Smith (DK), KTM

20. Rodolfo Bicalho (BRA), KTM

21. Nicolas Vennekens (B), KTM

22. jens Walvoort (B), KTM

23. Maxime Grau (F), KTM

24. Julius Mikula (CZ), TM

27. (DNF): Rick Elzinga (NL), Yamaha

DNS: Ferruccio Zanchi (I), Honda

WM-Stand:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 550

2. Andrea Adamo (I), KTM, 505, (-45)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 492, (-58)