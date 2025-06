Simon Längenfelder (KTM): Totaler Erfolg in England 22.06.2025 - 18:24 Von Thoralf Abgarjan

© MXGP-TV Cas Walk stürzte im zweiten Lauf © MXGP-TV Simon Längenfelder im Schlamm des ersten Laufs © MXGP-TV Simon Längenfelder triumphierte in Matterley Basin © MXGP-TV Oriol Oliver stürzte in der ersten Runde © MXGP-TV Karlis Reisulis stürzte Zurück Weiter

Mit einem weiteren Sieg im zweiten MX2-Lauf in Matterley Basin hat Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder alles gewonnen, was es in England zu gewinnen gab und setzte sich an der WM-Spitze deutlich ab.