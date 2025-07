Jeffrey Herlings (KTM): Comeback in Lommel

Jeffrey Herlings kehrt in die WM zurück

Der Schlüsselbeinbruch, den sich Jeffrey Herlings (KTM) Anfang Juli im Training zugezogen hatte, ist verheilt. Der Niederländer hat einen erfolgreichen Test absolviert und wird am kommenden Wochenende in Lommel antreten.

Am kommenden Wochenende findet im belgischen Lommel der 15. Lauf zur Motocross-WM 2025 statt. Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings hatte sich Anfang Juli in Arnheim während einer Trainingssession das rechte Schlüsselbein gebrochen und fiel vor dem 13. WM-Lauf in Finnland aus. Zuvor hatte er den Grand Prix von Deutschland und den Lettland-Grand-Prix gewonnen.

Herlings verpasste bereits die ersten drei Grands Prix der Saison wegen eines Kreuzbandrisses, den er sich Ende 2024 zugezogen hatte.

Nach seiner neuerlichen Verletzung entschied er sich gegen eine Operation und zog eine längere Rehabilitationszeit vor, denn der Titel war für den fünfmaligen Weltmeister längst außer Reichweite.

Lommel gilt als die härteste Strecke des WM-Kalenders. Für ihn geht es in dieser Saison nur noch um Einzelergebnisse. Ein lohnendes Ziel für den Niederländer ist das Motocross der Nationen in Crawfordsville. Auf genau dieser Strecke führte Herlings die gesamte US-Elite vor und gewann damals beide Läufe. Im zweiten Lauf stürzte er und überholte das gesamte Feld. Das Nations Team, bestehend aus Herlings, Coldenhoff und de Wolf, wäre zweifellos ein Titelaspirant.