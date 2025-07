Lucas Coenen (KTM) siegt auch in Loket

​Mit einem 1-2-Ergebnis gewann der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen den Grand Prix of Czech Republic in Loket vor WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) und Glenn Coldenhoff (Fantic).

14. Lauf zur Motocross-WM im tschechischen Loket: Die dunklen Regenwolken, die während des zweiten MX2-Laufs aufgezogen waren, verzogen sich pünktlich vor dem Start zum zweiten MXGP-Rennen, sodass sich die Streckenbedingungen auf der klassischen Berg- und Talstrecke nicht gravierend veränderten.

Der niederländische Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff zog im entscheidenden zweiten Lauf den Holeshot und führte das Rennen drei Runden lang an, bevor der ebenfalls gut gestartete WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) die Lücke schloss und die Führung übernehmen konnte. Febvre, der in der letzten Runde des ersten Laufs auf Platz 2 liegend stürzte und damit auf Platz 5 zurückgefallen war, blieb diesmal konzentriert und brachte seine Führungsposition über die Distanz, obwohl ihm am Ende Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen noch einmal gefährlich nahe kam. Febvre gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 2,5 Sekunden vor Coenen und Coldenhoff. Mit diesem Laufsieg vergrößerte er seinen Vorsprung in der WM-Tabelle wieder auf 10 Punkte, nachdem er zuvor auf 7 Zähler zusammengeschmolzen war.

Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux stürzte schon in der ersten Kurve nach dem Start und hielt Ruben Fernandez (Honda) auf, der vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten musste. Renaux fuhr mit demoliertem Bike und abgerissenem Helmschild weiter, musste aber das Rennen nach 5 Runden an der Box aufgeben. Fernandez fuhr mit dem Prototyp der neuen Honda CRF 450 auf Platz 7 nach vorne und verpasste das Podium am Ende nur knapp um zwei Punkte.

Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer startete im Bereich der Top-10, setzte sich im Rennen gegen Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts durch und fuhr am Ende auf Platz 6 nach vorne. Damit verbesserte sich Seewer in der WM-Tabelle von Rang 10 auf 8. Kevin Brumann (Husqvarna) aus der Schweiz kam im zweiten Lauf auf Platz 19 ins Ziel.

Der slowenische Privatfahrer Jan Pancar (KTM), der im ersten Lauf sensationell auf Platz 3 gefahren war, stürzte im zweiten Lauf auf Platz 6 liegend und fiel dadurch auf Rang 16 zurück.

Beta-Werksfahrer Tom Koch erwischte in diesem Rennen keinen guten Start, sicherte sich aber aus dem Mittelfeld heraus am Ende auf Platz 17 weitere 4 WM-Punkte, womit er sich in der WM-Tabelle von Platz 24 auf Rang 22 verbessern konnte. Noah Ludwig (Sarholz KTM) startete auf Rang 11 gut ins Rennen, fiel dann aber auf Platz 17 zurück. Nach Platz 12 im Qualifikationsrennen am Samstag war Gesamtrang 21 am Ende für den Ascherslebener eher enttäuschend. In der WM-Tabelle rangiert Noah nach 14 von 20 Grands Prix auf Platz 30.

Schon am kommenden Wochenende geht es im belgischen Lommel mit dem 15. Grand Prix der Saison 2025 weiter und in der WM-Tabelle spitzt sich das Duell zwischen Febvre und Coenen weiter zu. Coenen zeigte sich auf dem Podium kämpferisch. Der 18-Jährige will bei seinem Heim-Grand-Prix das Red Plate des WM-Führenden holen. In Loket hat er seine Mission erfüllt, auch wenn er selbst mit seiner Leistung im zweiten Lauf nicht zufrieden war. Der Belgier wirkte fit und voller Selbstvertrauen, während Febvre am Ende des Tages eher zweifelnd wirkte.

Loket 2025 war wieder ein Fest des Sports und zeigte, dass Motocross in Tschechien weiterhin tief verwurzelt ist: Tausende begeisterter Zuschauer an der Strecke erzeugten wieder eine tolle Atmosphäre. Mit gefüllten Fahrerfeldern und spannenden Rennen war dieser Grand Prix ein Highlight der Saison.

Ergebnis MXGP Lauf, Loket:

1. Lucas Coenen (B), KTM, 1-2

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-1

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 4-3

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 2-7

5. Isak Gifting (S), Yamaha, 7-4

6. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 8-6

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 11-5

8. Jago Geerts (B), Yamaha, 9-8

9. Jan Pancar (SLO), KTM, 3-16

10. Brian Bogers (NL), Fantic, 10-10

11. Ben Watson (GB), Beta, 12-12

12. Adam Sterry (GB), KTM, 13-14

13. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-28 (DNF)

14. Mattia Guadagnini (I), Ducati, 17-11

15. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 29-9

16. Quentin Marc Prugnieres (F), Honda, 16-15

17. Tom Koch (D), Beta, 15-17

18. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 14-18

19. Brent van Doninck (B), Honda, DQ-13

20. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 20-19

21. Noah Ludwig (D), KTM, 19-20

…

DNS: Cato Nickel (D), Husqvarna

DNS: Cornelius Toendel (N), Honda

DNS: Alberto Forato (I), Honda

DNS: Kevin Horgmo (N), Honda

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

WM-Stand nach 14 von 20 Läufen:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 678 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 668, (-10)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 494, (-184)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 451, (-227)

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 392, (-286)

6. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 370, (-308)

7. Maxime Renaux (F), Yamaha, 368, (-310)

8. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 327, (-351)

9. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 325, (-353)

10. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-373)

…

22. Tom Koch (D), Beta, 79, (-527)

...

26. Marcel Stauffer (A), KTM, 38, (-599)

…

28. Maximilian Spies (D), KTM, 36, (-642)

...

30. Noah Ludwig (D), KTM, 22, (-656)

…

39. Cato Nickel (D), Husqvarna, 6, (-672)

…

51. Mark Scheu (D), Husqvarna, 1, (-677)