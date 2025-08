Zeitplan & Vorschau: Grand-Prix of Flanders in Lommel

Der GP of Flanders im Tiefsand von Lommel (Belgien) gilt als das härteste Rennen der Saison. Simon Längenfelder (KTM) hat in dieser Woche im Sand trainiert und Sandkönig Jeffrey Herlings (KTM) kehrt in die WM zurück.

Der Grand Prix of Flanders im belgischen Lommel gilt als der härteste WM-Lauf der Saison. Der Kurs im tiefen Sand verändert sich praktisch in jeder Runde und die Fahrer müssen sich immer wieder kreativ neue Spuren suchen. Immerhin: Die Temperaturen werden bei Tageshöchstwerten von 19 bzw. 23 Grad Celsius eher kühl ausfallen. Es soll das ganze Wochenende über bewölkt bleiben und in den Mittagsstunden des Samstags beträgt die Regenwahrscheinlichkeit nach den Vorhersagen der Meteorologen 45 Prozent, sinkt aber in den Nachmittagsstunden wieder ab. Am Sonntag soll es trocken bleiben und erst am Abend regnen. Im Großen und Ganzen werden also gute Bedingungen für Fahrer und Zuschauer erwartet.

In der MXGP spitzt sich das Duell um den Titel 2025 weiter zu. Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen konnte zuletzt in Loket seinen Rückstand zu WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) von 15 auf 10 Punkte verkürzen. Sowohl Coenen als auch Febvre sind gute Sandfahrer. Insofern wird dieses Duell mit Spannung erwartet. In Lommel kommt ein weiterer Protagonist hinzu: Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings, bekannt als der beste Sandfahrer der Welt, wird nach seinem Schlüsselbeinbruch wieder antreten. Vor seiner Verletzungspause hatte er Coenen einige WM-Punkte abluchsen können und auch diesmal könnte der Niederländer als dritte Kraft in den WM-Titelkampf eingreifen. Eine Stallorder gibt es bei KTM nicht, sehr zur Freude von Romain Febvre, dessen Polster an der WM-Spitze in den letzten WM-Runden schmolz wie das Eis in der Sonne.

WM-Stand nach 14 von 20 Läufen:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 678 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 668, (-10)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 494, (-184)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 451, (-227)

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 392, (-286)

6. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 370, (-308)

7. Maxime Renaux (F), Yamaha, 368, (-310)

8. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 327, (-351)

9. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 325, (-353)

10. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-373)

Der deutsche WM-Leader Simon Längenfelder (Red Bull KTM) hat in dieser Woche noch einmal im Sand trainiert. Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) ist ein ausgewiesener Sandspezialist. Er wird alles daran setzen, die Gunst der Stunde zu nutzen, um seinen Rückstand von 59 Punkten im Sand zu verkürzen. De Wolf gewann hier im vergangenen Jahr, stürzte aber in beiden Läufen. Die Häufigkeit seiner Stürze bleiben sein größtes Problem. Deshalb wird es Simon Längenfelder in Lommel nicht mit der Brechstange versuchen, sondern er wird seine große Stärke ausspielen: Die Konstanz. Das Rennen in Lommel ist zu riskant, um einen Ausfall zu riskieren. Die Strategie des maximalen Punktesammelns bei minimiertem Risiko ist besonders im Sand gefragt.

MX2 WM-Stand nach 14 von 20 Rennen:

1. Simon Längenfelder (D), KTM, 665 Punkte

2. Andrea Adamo (I), KTM, 618, (-47)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 606, (-59)

4. Sacha Coenen (B), KTM, 520, (-145)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 492, (-173)

6. Liam Everts (B), KTM, 464, (-201)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 417, (-248)

8. Valerio Lata (I), Honda, 330, (-335)

9. Guillem Farres (E), Triumph, 306, (-359)

10. Cas Valk (NL), KTM, 299, (-366)

Im Rahmenprogramm startet die EMX125 zu ihrem 12. Lauf und damit zu ihrem Saisonfinale. Nicolò Alvisi (KTM) aus Italien bringt einen Vorsprung von 6 Punkten gegenüber dem Franzosen Mano Faure (Yamaha) mit. Zwischen diesen beiden wird sich die EMX125 an diesem Wochenende entscheiden. Die Entscheidung der EMXOPEN wird in nur einem Event ausgetragen.

So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 02. August 2025



12:00 – Studio Show mit Paul Malin



13:35 – MX2 Zeittraining

14:10 – MXGP Zeittraining



14:55 – EMXOPEN Lauf 1

15:40 – EMX125 Lauf 1



16:25 – MX2 Qualifikationsrennen

17:15 – MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 03. August 2025



09:35 – EMX1OPEN Lauf 2

09:50 – EMX65, Lauf 2

11:25 – EMX85, Lauf 2



13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr