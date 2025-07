Roger De Coster tritt als US-Teamchef zurück

Roger De Coster tritt als Manager der US-Nationalmannschaft beim MXoN zurück. Der inzwischen 80-jährige Belgier hat 'Team Stars and Stripes' 25 Mal beim prestigeträchtigsten Rennen der Welt zum Erfolg geführt.

Die belgische Motocross-Legende Roger De Coster hat die amerikanische MXoN-Nationalmannschaft 36 Mal als Team-Manager begleitet, vier davon im früheren Format der 'Trophée des Nations' vor 1984 in der 250er Klasse. Mit dem US-Team hat Roger De Coster 21 Mal das Motocross der Nationen und viermal die 'Trophée des Nations' der 250er Klasse gewonnen und damit als Teamchef insgesamt 25 Titel für die USA geholt.

Sein Rücktritt kam völlig überraschend. Zwar ist Roger DeCoster inzwischen schon 80 Jahre alt, aber er schien weiterhin den vollen Überblick zu haben und war für sein Alter sehr fit. Aber der Zahn der Zeit macht auch vor einer großen Motocross-Legende nicht Halt. Zwei Monate vor dem Motocross der Nationen auf amerikanischen Boden in Crawfordsville gab er nun seinen Rücktritt als Team-Manager bekannt.

«Die Verdienste von Roger De Coster für den Motocross-Sport in Amerika sind unauslöschlich und unvergleichlich, erklärte AMA-Präsident Rob Dingman. «Im Namen der AMA und allen Beteiligten möchte ich mich für die jahrzehntelangen Führung und die zahlreichen Siege bedanken. Roger, ohne dich hätten wir es nicht geschafft.»

De Coster bleibt bei KTM North America als Motorsportdirektor für aktiv. Zuvor war er Teammanager für das KTM-Werksteam sowohl im AMA Supercross als auch im Motocross.

«Ich wollte immer, dass unser Sport weltweit größer, wichtiger und respektierter wird», erklärte De Coster. «Deshalb bin ich neben den Grands Prix an vielen Orten auf der ganzen Welt gefahren: In Argentinien, Brasilien, Ecuador, Peru und Australien. Aber ich bin am Ende in den Vereinigten Staaten gelandet. Für mich wurde das Motocross of Nations zum größten Rennen des Jahres und ich bin den US-Fahrern und all den Menschen, die diese Veranstaltung unterstützen, sehr dankbar.»

Als Rennfahrer gewann der Belgier fünf 500er WM-Titel, sowie vier Trans-AMA Motocross-Titel. Sechsmal gewann er als Aktiver für Belgien das MXoN und holte 10 Siege bei der 'Trophée des Nations'. Er gewann darüber hinaus zahlreiche belgische Meisterschaften.

1999 wurde er in die AMA Motorcycle Hall of Fame aufgenommen und 2011 zur 'Hall of Fame Legend' erklärt.