JM Racing von Jacky Martens trennt sich von Honda

Das belgische Team JM Racing von Exweltmeister Jacky Martens wird nach Ende der Saison 2025 den Hersteller wechseln. JM Racing startete bisher mit Honda. Mit welchem Hersteller Martens künftig antreten wird, ist unklar.

Nach Ende der Saison 2025 wird das Team JM Racing von Exweltmeister Jacky Martens einen Markenwechsel vornehmen. Das in Belgien ansässige Team war in den letzten Jahren in mehreren Klassen aktiv. In der MXGP hat JM Racing zur Zeit den Belgier Brent van Doninck und in der MX2 David Braceras unter Vertrag. In der EMX250 Europameisterschaft startet Noel Zanocz aus Ungarn. Zanocz hat nach 10 von 13 Meisterschaftsläufen weiterhin intakte Titelchancen.

Mit welchem Hersteller JM Racing im kommenden Jahr ausrücken wird, ist im Moment noch ungewiss, aber Teaminhaber Jacky Martens bleibt motiviert, um auch künftig auf Top-Level aktiv zu bleiben.