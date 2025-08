Lommel: Kay de Wolf (Husqvarna) gewann alles

Mit überlegenen Siegen in beiden MX2-Läufen im Sand von Lommel gewann Kay de Wolf (Husqvarna) den Grand Prix of Flanders und rückte auf WM-Rang 2 nach vorne. Simon Längenfelder (KTM) wurde Gesamt-Fünfter.

15. Lauf der Motocross-WM 2025 im Sand von Lommel (Belgien): Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo, der in der WM-Tabelle noch auf dem zweiten Platz rangierte, startete gut, wurde aber in der ersten Kurve einen Crash mit Cas Valk (KTM) verwickelt. Mit verbogenem Bike musste der Sizilianer eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten. Auf Platz 8 betrieb Adamo am Ende mehr als nur Schadensbegrenzung.

Den Holeshot zum zweiten Lauf zog erneut der belgische Lokalmatador und Heißsporn Sacha Coenen (KTM) vor Valerio Lata (Honda) und Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna). De Wolf kämpfte sich sofort an Lata vorbei auf Rang 2 und attackierte in der zweiten Runde Sacha Coenen, der gegen den überlegenen Niederländer aber kein Mittel fand. De Wolf setzte sich sofort ein paar Sekunden ab. Sacha Coenen blieb in diesem Rennen fehlerfrei und erreichte auf Platz 2 am Ende des Tages sogar das Podium.

Der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden McLellan setzte sich nach der Hälfte des Rennens gegen WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) durch. Der Deutsche war auf Rang 4 gut gestartet und rangierte bis zu diesem Zeitpunkt auf Platz 3. Nachdem ihn McLellan passiert hatte, musste sich Simon am Ende des zweiten Laufs noch gegen die Angriffe des Franzosen Mathis Valin (Kawasaki) zur Wehr setzen.

Mit einem 7-4-Ergebnis beendete Längenfelder den Tag auf Gesamtrang 5. Nach Platz 4 im Qualifikationsrennen holte Simon in Lommel insgesamt 39 WM-Punkte. Kay de Wolf hielt sich schadlos und erreichte die Maximalpunktzahl von 60 WM-Punkten. Damit holte der Titelverteidiger 21 Punkte gegenüber WM-Leader Simon Längenfelder auf. Längenfelders Führung schmolz in Belgien von 59 auf 38 Punkte zusammen. Außerdem rückte de Wolf von WM-Rang 3 auf Platz 2 vor und Adamo fiel von Platz 2 auf Rang 3 zurück.

Eine bemerkenswerte Leistung lieferte der schweizerische Husqvarna-Pilot Nico Greutmann auf Rang 11 der Gesamtwertung ab. Maximilian Werner verfehlte im zweiten Lauf auf Platz 22 die Punkteränge knapp.

In zwei Wochen geht es in Uddevalla (Schweden) mit WM-Runde 16 weiter. Die Bedingungen dort werden Längenfelder besser liegen als der tiefe Sand von Lommel. Es bleibt also spannend.

Ergebnis MX2 Lommel:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-1

2. Camden McLellan (ZA), Triumph, 2-3

3. Sacha Coenen (B), KTM, 4-2

4. Andrea Adamo (I), KTM, 3-8

5. Simon Längenfelder (D), KTM, 7-4

6. Mathis Valin (F), Kawasaki, 5-5

7. Jens Walvoort (NL), KTM, 8-9

8. Nicolai Skovbjerg (S), Yamaha, 9-12

9. Guillem Farres (E), Triumph, 14-10

10. Valerio Lata (I), Honda, 13-11

11. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 12-13

…

26. Maximilian Werner (D), KTM, 25-22

27. Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 24-23

…

DNS: Liam Everts (B), KTM

DNS: Ferruccio Zanchi (I), Honda

WM-Stand nach 15 von 20 Rennen:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 704 Punkte

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 666, (-38)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 655, (-49)

4. Sacha Coenen (B), KTM, 559, (-145)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 513, (-191)

6. Camden McLellan (ZA), Triumph, 467, (-237)

7. Liam Everts (B), KTM, 464, (-240)

8. Valerio Lata (I), Honda, 348, (-356)

9. Guillem Farres (E), Triumph, 324, (-380)

10. Cas Valk (NL), KTM, 314, (-390)