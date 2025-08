Lucas Coenen (KTM) gewinnt in Lommel Heim-Grand-Prix

Lucas Coenen gewann den Grand Prix of Flanders in Lommel

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen den Grand Prix of Flanders in Lommel vor WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) und Calvin Vlaanderen (Yamaha).

Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings zog den Holeshot zum zweiten MXGP-Rennen des Tages im Tiefsand von Lommel. Dies war übrigens sein erster Holeshot seit 2021 im französischen Lacapelle Marival. 'The Bullet' führte das Rennen danach 5 Runden lang an, doch der niederländische Sandkönig flog spektakulär über den Lenker ab und fiel somit auf den dritten Platz zurück. Damit übernahm WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) die Führung, der zuvor den ersten Lauf gewonnen hatte.

Lokalmatador Lucas Coenen (KTM) startete im Bereich der Top-5, attackierte von Anfang an und befand sich ab der zweiten Runde auf Rang 3. Nachdem Herlings gestürzt und Febvre die Führung übernommen hatte, schloss er die Lücke zum führenden Franzosen. Coenen startete einen Zwischenspurt und überraschte Febvre nach der Hälfte des Rennens mit einer Attacke. Febvre konnte dem Belgier danach nicht folgen, so dass Coenen eine Lücke herausfahren konnte. Damit war der Ausgang des Rennens entschieden. Coenen fuhr eine Lücke von mehr als 10 Sekunden heraus und gewann den zweiten Lauf. Coenen und Febvre hatten am Ende des Tages 47 Punkte auf ihrem Konto. Tiebreaker zugunsten Coenens war sein besseres Ergebnis im zweiten Lauf.

Erstmals seit 2016 (Kevin Strijbos) konnte wieder ein belgischer Fahrer den Heim-Grand-Prix von Lommel gewinnen. Die Fans an der Strecke feierten und bejubelten ihren Sieger frenetisch.

Jeffrey Herlings stürzte im zweiten Lauf nach seinem Missgeschick erneut und musste am Ende auf Platz 8 Schadensbegrenzung betreiben. Yamaha-Privatier Isak Gifting, der auch in dieses Rennen gut gestartet war, stürzte in der ersten Runde und musste vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten. Der Schwede fuhr immerhin wieder auf Platz 9 nach vorne.

Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen stand in Lommel mit einem 3-5-Ergebnis hinter Coenen und Febvre auf dem dritten Podiumsrang. Ein weiterer Privatfahrer sorgte in Lommel für Aufsehen: Der slowenische KTM-Privatier Jan Pancar, der schon in Loket auf Podiumskurs war und der nach eigener Einschätzung kein Sandfahrer ist, kam im zweiten Lauf auf Platz 6 ins Ziel.

Obwohl Kevin Brumann (Husqvarna) im zweiten Lauf ausfiel, wurde er auf Platz 16 der beste schweizerische Pilot. Sowohl Jeremy Seewer als auch Mattia Guadagnini gerieten mit der neuen Ducati Desmo450 in Probleme. Das Ducati-Werksteam hatte in Lommel eine magere Ausbeute von nur 5 WM-Punkten. Vier davon holte Jeremy Seewer auf Rang 17 im zweiten Lauf und einen Punkt holte Guadagnini auf Platz 20 im ersten MXGP-Rennen.

Der deutsche Beta-Werksfahrer Tom Koch kam im zweiten Lauf auf Platz 16 ins Ziel und holte mit den Plätzen 19 und 16 insgesamt 7 WM-Punkte. Nach 15 von 20 WM-Läufen rangiert der Thüringer in der WM-Tabelle auf Platz 22. Maximilian Spies (KTM) trat zum zweiten Lauf nicht an.

Die Abstände an der Tabellenspitze haben sich in Lommel leicht zugunsten von Lucas Coenen verschoben. Coenens Rückstand zur Spitze beträgt 9 jetzt Punkte.

In zwei Wochen geht es mit dem Grand Prix of Sweden in Uddevalla weiter. Damit wird auch das letzte Viertel der Motocross-WM 2025 eingeläutet. In Schweden wird voraussichtlich auch der slowenische Honda-Werksfahrer Tim Gajser wieder am Startgatter stehen. Gajser hatte sich beim 6. Grand Prix der Saison in Frauenfeld die Schulter ausgekugelt.

Ergebnis MXGP Lommel:



1. Lucas Coenen (B), KTM, 2-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-2

3. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 3-5

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 5-4

5. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 9-3

6. Isak Gifting (S), Yamaha, 4-9

7. Hakon Fredriksen (N), Yamaha, 6-7

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 8-8

9. Brent van Doninck (B), Honda, 7-11

10. Ben Watson (GB), Beta, 11-10

11. Jan Pancar (SLO), KTM, 16-6

12. Maxime Renaux (F), Yamaha, 10-13

13. Ruben Fernandez (E), Honda, 14-12

14. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 15-14

15. Brian Bogers (NL), Fantic, 12-26 (DNF)

16. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 13-25 (DNF)

17. Tom Koch (D), Beta, 19-16

18. Quentin Marc Prugnieres (F), Honda, 23-15

19. Jorgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 17-19

20. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 21-17

21. Boris Blanken (NL), KTM, 22-18

22. Maximilian Spies (D), KTM, 18-DNS

...

28. Jago Geerts (B), Yamaha, 28 (DNF)-DNS

...

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Cato Nickel (D), Husqvarna

DNS: Cornelius Toendel (N), Honda

DNS: Alberto Forato (I), Honda

DNS: Kevin Horgmo (N), Honda

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

WM-Stand nach 15 von 20 Läufen:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 734 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 725, (-9)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 534, (-200)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 467, (-267)

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 436, (-298)

6. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 405, (-329)

7. Maxime Renaux (F), Yamaha, 387, (-347)

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 353, (-381)

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 331, (-403)

10. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-429)

…

22. Tom Koch (D), Beta, 86, (-648)

…

25. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 61, (-673)

26. Maximilian Spies (D), KTM, 39, (-695)

27. Marcel Stauffer (A), KTM, 38, (-696)

...

31. Noah Ludwig (D), KTM, 22, (-712)

…

41. Cato Nickel (D), Husqvarna, 6, (-728)

…

53. Mark Scheu (D), Husqvarna, 1, (-733)