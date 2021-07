Max Nagl (Husqvarna) auch im Schlamm vorn

Wegen starker Regenfälle musste der zweite Lauf der ADAC MX Masters in Bielstein abgebrochen und neu gestartet werden. Max Nagl (Husqvarna) gewann den Saisonauftakt vor Exweltmeister Jordi Tixier (KTM).

Sintflutartige Regenfälle zu Beginn des zweiten Wertungslaufs der ADAC MX Masters Klasse in Bielstein führten zum Rennabbruch. Ein Neustart wurde durch die Fahrer zunächst abgelehnt, doch nach Streckenbaumaßnahmen konnte das Rennen doch noch gestartet werden. Der dritte Wertungslauf wurde allerdings gestrichen.

Polesetter Max Nagl (Krettek Haas Racing Husqvarna), der den ersten Lauf am Samstag gewonnen hatte, setzte sich auch am Sonntag mit einem Start-Ziel Siege durch. Damit übernahm Nagl mit der Idealpunktzahl die Tabellenführung der ADAC MX Masters.

«Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis», meinte Nagl nach dem Rennen. «Beide Starts haben super funktioniert und waren schon die Grundlage für meine Laufsiege. Gestern hat Jordi mich von Anfang an stark unter Druck gesetzt und das Rennen war sehr anstrengend. Das zweite Rennen heute nach den Regenfällen doch noch zu fahren, war die richtige Entscheidung», kommentierte Nagl das Rennen.

Im zweiten Wertungslauf verdrängte Jordi Tixier (Sarholz-KTM) nach wenigen Rennrunden Dennis Ullrich von P3 drei und brachte diesen ungefährdet ins Ziel. Damit positionierte sich er sich mit einem 2-3-Ergebnis auf dem zweiten Rang der Gesamtwertung.

Karlis Sabulis zeigte besonders in den nassen Bedingungen seine Stärke und fuhr am Sonntag vom Start weg ein kontrolliertes Rennen auf dem zweiten Platz. Dennis Ullrich (Bodo Schmidt Husqvarna) gab mit Gesamtrang vier nach einer Verletzungspause in der Saison 2020 ein gelungenes Comeback. Tom Koch (Kosak KTM) begann die Veranstaltung mit einem dritten Rang, musste aber im Regenrennen am Sonntag zum Brillenwechsel die Box anfahren und verlor damit einige Plätze.

Der Franzose Maxime Grau gewann mit einem 4-2-1-Ergebnis die Tageswertung des ADAC Youngster Cups vor dem Österreicher Marcel Stauffer (KTM) und Maximilian Spies auf der Zweitakt-Fantic.

Gesamtwertung MX Masters Bielstein:



1. Max Nagl (D), Husqvarna, 1-1

2. Jordi Tixier (F), KTM, 2-3

3. Karlis Sabulis (LT), Husqvarna, 5-2

4. Dennis Ullrich (D), Husqvarna, 4-5

5. Tom Koch (D), KTM, 3-9

6. Jeremy Delincé (B), Honda, 7-4

7. Cyril Genot (B), KTM, 6-12

8. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 10-8

9. Toms Macuks (LT), KTM, 13-6

10. Mike Stender (D), Yamaha, 9-14

Ergebnis ADAC MX Youngster Cup:



1. Maxime Grau (F), Husqvarna, 4-2-1

2. Marcel Stauffer (A), KTM, 2-4-2

3. Maximilian Spies (D), Fantic, 10-1-3

4. Noah Ludwig (D), KTM, 1-6-11

5. Liam Everts (B), KTM, 3-8-9

