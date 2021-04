Kalenderupdate ADAC MX Masters 23.04.2021 - 14:20 Von ADAC

ADAC MX Masters © ADAC Die ADAC MX Masters sollen nach aktuellen Plänen Anfang Juli in Bielstein beginnen

Der Auftakt der ADAC MX Masters wurde wegen behördlicher Auflagen auf Anfang Juli verschoben. Die Serie wird nicht in Reutlingen starten sondern nach aktuellen Plänen am 4. Juli in Bielstein.