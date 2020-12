Stefan Ekerold: Wechsel zu Husqvarna

Mit seinem Wechsel vom Team 'Castrol Power1 Moto-Base' zu 'Motorrad Bauerschmidt' ist für Stefan Ekerold nicht nur ein Markenwechsel verbunden. Er will sich in der kommenden Saison auf die ADAC MX Masters konzentrieren.

In der abgelaufenen Saison nahm Stefan Ekerold mit dem 'Castrol Power1 Moto-Base' an der EMX Open teil und belegte am Ende einen respektablen vierten Gesamtrang. In der kommenden Saison wird der 25-Jährige Team und Marke wechseln.

Ekerold wechselt in das Team 'Motorrad Bauerschmidt' und zu Husqvarna. Damit verbunden sind auch neu gesteckte Ziele und Einsätze. Ekerold will sich auf die ADAC MX Masters und die deutschen Meisterschaften konzentrieren.

«Das Team hat mir einen guten Deal angeboten», kommentierte Ekerold seinen Wechsel in den sozialen Medien. «Meine Zukunft bei Castrol Suzuki war wegen der COVID-19-Pandemie ungewiss. Ich freue mich deshalb über die neue Chance. Ich komme mit dem neuen Motorrad sehr gut zurecht und freue mich auf das nächste Jahr.»