Max Nagl in Bielstein: Karten nur im Vorverkauf

Auf dem legendären Waldkurs von Bielstein beginnen am kommenden Wochenende die ADAC MX Masters 2021

Die deutschen Motocrossfans dürfen sich endlich wieder auf ein hochkarätiges Großereignis freuen. Auf dem legendären Waldkurs von Bielstein beginnen die ADAC MX Masters. Mit dabei ist Max Nagl (Husqvarna)!

Auch wenn das COVID-19 Infektionsgeschehen in den Sommermonaten zurückgeht, bleiben die Corona-Schutzmaßnahmen für Großveranstaltungen vorerst weiterhin bestehen. Während der Moto-GP auf dem Sachsenring noch als Geisterrennen ohne Zuschauerpräsenz ausgetragen werden musste, dürfen sich die Motocross-Fans nach langer Abstinenz endlich wieder auf ein hochkarätiges internationales Motocrossrennen freuen, und das auf dem spektakulären und legendären Waldkurs von Bielstein!

Am kommenden Wochenende (3.-4.7.) beginnen auf der Drabenderhöhe Bielstein die ACAC MX Masters. Der Veranstalter erwartet internationale Top-Piloten. Mit dabei ist Publikumsliebling Max Nagl (Husqvarna), der als einer der Favoriten ins Rennen geht. Nagl fuhr erst letzte Woche bei dem mit WM-Fahrern gespickten Rennen in Arnhem (Niederlande) aufs Podium und zeigte, dass er nach wie vor den Speed der Weltspitze hat. Der französische Titelverteidiger und Exweltmeister Jordi Tixier (KTM) wird ebenfalls am Startgatter stehen. Mit Dennis Ullrich und Tom Koch stellen sich weitere Top-Piloten der Konkurrenz.

Dank des Hygiene-Konzeptes des MSC Drabenderhöhe Bielstein sind Zuschauer an der Strecke zugelassen. Die Anzahl ist allerdings limitiert. Tickets können deshalb ausschließlich online im Vorverkauf erworben werden, so lange der Vorrat reicht. Eine Tageskasse vor Ort wird es nicht geben!

Die Ticketpreise sind moderat: Das Event-Ticket für Samstag und Sonntag kostet nur 24€. Das Tagesticket für Sonntag ist für 15€ zu bekommen.

Kinder bis einschließlich 10 Jahre haben freien Eintritt, benötigen aber wegen der Corona-Schutzmaßnahmen trotzdem ein Online-Ticket. Jugendliche zwischen 11 und 15 Jahren sowie Schwerbehinderte bekommen ermäßigte Eintrittspreise.

Zum Online Vorverkauf:

https://mxmasters-bielstein.de/tickets/