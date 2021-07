Max Nagl (Husqvarna): Start im tschechischen Jinin

Auch in diesem Jahr wird Max Nagl (Husqvarna) als Titelverteidiger an Läufen zur offenen tschechischen Motocrossmeisterschaft teilnehmen, doch in diesem Jahr haben die ADAC MX Masters Priorität.

Auch in dieser Saison wird Max Nagl (Krettek Haas Racing Husqvarna) bei den offenen tschechischen Meisterschaften antreten. In diesem Jahr ist er Titelverteidiger, nachdem Nagl die Meisterschaften 2020 souverän gewonnen hatte.

Beim Saisonauftakt der ADAC MX Masters In Bielstein stellte der Weilheimer am letzten Wochenende seine exzellenten Fähigkeiten im Schlamm unter Beweis. Er führte am Sonntag den zweiten Lauf bis zum Rennabbruch an, als es wie aus Kübeln schüttete. Nach dem Neustart legte Nagl erneut einen souveränen Sieg hin, nachdem er schon am Samstag bei trockenen Bedingungen gewonnen hatte.

Am kommenden Wochenende startet Nagl nun zum zweiten Lauf der offenen tschechischen Meisterschaften in Jinin, unweit von Budweis. «Dieses Jahr kann ich diese Meisterschaften aber nicht mehr gewinnen», gibt Nagl zu bedenken. «Die erste Terminüberschneidung gab es schon am letzten Wochenende und es wird weitere Überschneidungen mit den MX Masters geben. In diesem Jahr haben für mich die MX Masters klare Priorität. Ich werde an den tschechischen Meisterschaften nur dort teilnehmen, wo es vom Terminkalender passt.»

Die Entscheidung, ob Nagl in diesem Jahr eventuell auch den einen oder anderen WM-Exkurs unternehmen wird, ist indes noch offen. «Natürlich würde ich gerne für die Fans auch in der WM fahren, gerade auch in Deutschland», meint Nagl. «Dazu braucht es aber auch ein schlüssiges Konzept. Einen WM-Lauf schüttelst du nicht einfach so aus dem Ärmel. Im weiteren Verlauf der Saison wird sich das aber ergeben.»