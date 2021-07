Masters-Livestream mit Max Nagl im Sand von Tensfeld

Die ADAC MX Masters gastieren am Wochenende in Tensfeld

Am kommenden Wochenende findet in Tensfeld (Schleswig-Holstein) der zweite Lauf der ADAC MX Masters statt. Zuschauer sind an der Strecke nicht zugelassen, dafür gibt es einen kostenlosen Livestream von allen Rennen.

Zwei Wochen nach dem Saisonauftakt der ADAC MX Masters in Bielstein geht es am kommenden Wochenende (17./18. Juli) zur zweiten Runde nach Tensfeld, wo die Piloten ihre fahrerischen Qualitäten im tiefen Sand beweisen müssen. Es sind zwar keine Zuschauer an der Strecke zugelassen, die Fans können aber die Rennen im kostenlosen Livestream verfolgen. Die Liveübertragungen beginnen am Samstag ab 12:30 Uhr und am Sonntag ab 10:10 Uhr.

Max Nagl (Husqvarna) hat den Saisonauftakt im Schlamm von Bielstein mit zwei Start-Ziel-Siegen dominiert. Mit dem MX2-Weltmeister des Jahres 2014 und WM-Starter Jordi Tixier hat Nagl auch im Sand eine starke Konkurrenz. Mit Tom Koch und Karlis Sabulis, Cyril Genot, Jérémy Delincé und Stefan Ekerold stehen weitere hochkarätige Piloten am Startgatter.

Neben der ADAC MX Masters Klasse treten in Tensfeld auch der ADAC MX Junior Cup 125 sowie ADAC MX Junior Cup 85 Teilnehmer aus 20 Nationen an. Alle Klassen absolvieren am Rennwochenende je drei Wertungsläufe, wovon die ersten bereits am Samstagnachmittag stattfinden werden.

Der kostenlose Livestream wird von dem bekannten Streckensprecher Thomas Deitenbach sowie Jan Uttich kommentiert. Zwischen den Läufen werden zahlreiche Interviews und interessante Einblicke aus dem Fahrerlager für Unterhaltung und aktuelle Informationen sorgen.

ADAC MX Masters im kostenlosen Livestream:

Samstag

Sonntag