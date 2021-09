Drehna am Samstag: Jordi Tixier (KTM) geht in Führung

Tabellenführer Jordi Tixier (KTM) gewann den ersten Lauf der ADAC MX Masters in Drehna, während der gehandicapte Max Nagl (Husqvarna) in eine Startkollision verwickelt wurde und eine Aufholjagd starten musste.

4. Lauf der ADAC MX Masters in Drehna: Nathan Renkens (KTM) gewann im Sand von Drehna den 'holeshot' zum ersten Lauf , doch bereits in der ersten Runde überschlugen sich die Ereignisse: Der wegen dreier Rippenbrüche stark gehandicapte Top-Favorit Max Nagl (Husqvarna) kollidierte in der ersten Kurve mit Stefan Ekerold (Husqvarna), so dass beide Piloten stürzten und vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten mussten. Nagl und Ekerold fuhren auf P9 und P10 nach vorne.

Jordi Tixier (KTM) erwischte einen guten Start und übernahm nach einem Crash von Renkens noch in der ersten Runde die Führung, die er bis ins Ziel nicht mehr aus der Hand gab. Hinter ihm sortierten sich Cyril Genot und Tom Koch ein.

Tixier gewann den ersten Lauf mit 5,4 Sekunden Vorsprung. «Das war ein schöner Samstag für mich», erklärte der Franzose. «So könnte es morgen gern weitergehen. Aber so einfach wird das nicht, das hat das letzte Wochenende gezeigt, als ich auch am ersten Tag gewonnen habe und danach zwei Mal Dritter wurde. Aber mir gefällt die Strecke, sie ist sehr anspruchsvoll. Natürlich bin ich hier, um zu gewinnen und am Ende auch die Meisterschaft einzufahren. In diese Richtung will ich morgen weiter arbeiten.»

Ergebnisse Drehna, Samstag:

ADAC MX Masters, Lauf 1:



1. Jordi Tixier (F), KTM

2. Cyril Genot (F), KTM

3. Tom Koch (D), KTM

4. Jérémy Delincé (B), Honda

5. Gert Krestinov (EST), Honda

6. Mike Stender (D), Yamaha

7. Lars van Berkel (NL), Honda

8. Bastian Bogh Damm (DK), KTM

9. Max Nagl (D), Husqvarna

10. Stefan Ekerold (D), Husqvarna

11. Lukas Platt (D), Kawasaki

12. Toms Macuks (LAT), KTM

13. Hardi Roosiorg (EST), KTM

14. Tim Koch (D), Husqvarna

15. Dmitry Asmanov (UKR), KTM

...

DNS: Dennis Ullrich (D), Husqvarna

Äußerst knapp ging es im Youngsters-Cup zu. Mike Gwerder (KTM) gewann am Ende knapp vor Liam Everts (KTM), der eine Schlussattacke startete. Lokalmatador und Tabellenführer Maximilian Spies (Fantic) stürzte auf Rang 2 liegend und fiel auf P4 zurück

ADAC MX Youngsters Cup:



1. Mike Gwerder (CH), KTM

2. Liam Everts (B), KTM

3. Marcel Stauffer (A), KTM

4. Maximilian Spies (D), Fantic

5. Noah Ludwig (D), KTM