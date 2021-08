MX Masters: Fürstlich Drehna trotzt dem Corona-Virus

Am 4. und 5. September findet auf der Rennstrecke ‹Rund um den Mühlberg› in Fürstlich-Drehna der vierte von fünf Läufen zum ADAC MX Masters statt. Die Vorbereitungen befinden sich in der entscheidenden Phase.

Wenn man der Corona-Pandemie irgendetwas Positives abgewinnen möchte, dann vielleicht, dass auf Grund der geringeren Anzahl an Veranstaltungen alle Klassen, bis auf die 85er, drei Rennen pro Wochenende austragen. Somit gibt es am Samstag nach den Trainings aller Klassen bereits am Nachmittag die ersten Rennen um die begehrten Meisterschaftszähler. Los geht das vollgepackte Programm am Samstag 8:00 Uhr und am Sonntag 8:30 Uhr.



«Dadurch, dass das Programm mit drei Wertungsläufen für drei der vier Klassen noch vollgepackter ist, wurde natürlich der Zeitplan weiter gestrafft. Das ist für alle direkt Beteiligten noch einmal eine ganze Schippe obendrauf», betonte Rennleiter Henrik Pilz. «Aber wir sind in Fürstlich Drehna ein erfahrenes und eingespieltes Team, sodass ich mir keine Sorgen über irgendetwas machen muss.»

Nach neuestem Stand gilt in Fürstlich-Drehna am 4. und 5. September die 3-G-Regel. Für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene steht in unmittelbarer Nähe der Rennstrecke ein Bürger-Testzentrum zur Verfügung. Dieses befindet sich auf dem Parkplatz der östlichen Umgehungsstraße von Fürstlich Drehna auf dem Parkplatz gegenüber der Tischlerei Leschke und hat am Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr, am Samstag zwischen 8:00 und 14:00 Uhr sowie am Sonntag von 9:00 bis 15:00 Uhr geöffnet. Die Tests sind nach derzeitigem Stand kostenfrei. Natürlich wird empfohlen, um lange Wartezeiten zu vermeiden, sich einen offiziellen Test im Vorfeld zu besorgen. Für die Erfassung der Adressdaten, empfiehlt der Verein die Verwendung der Luca-App.



Der Eintritt kostet für Erwachsene Samstag wie Sonntag je 20 Euro bzw. beide Tage zusammen 30 Euro. Jugendliche zwischen sieben und 15 Jahren zahlen 10 Euro pro Tag oder 15 Euro fürs Wochenende. Für Kinder bis sechs Jahre ist der Eintritt in Begleitung eines Elternteils frei. Zudem werden günstige Familientickets angeboten. All diese gibt es derzeit noch im Vorverkauf unter zzgl. Vorverkaufsgebühr.

Für den gastgebenden MSC Fürstlich Drehna stand eine eventuelle Absage des beliebten Events nicht zur Diskussion.



«Gemeinsam mit dem ADAC in München und dem ADAC Berlin-Brandenburg haben wir uns, trotz aller Corona-bedingten Schwierigkeiten, dazu entschlossen, unser Rennen wieder durchzuführen – einfach auch, um die Serie zu retten und letztlich auch, um unseren Clubfahrern mit Ambitionen in dem Sport nach oben zu kommen, ein Heimrennen zu bieten», sagte Vereinsvorsitzende Marcel Rentsch. «Glücklicherweise können wir vor Zuschauern fahren, was letztlich auch ein finanzieller Aspekt ist, denn auf diese Einnahmen sind wir ebenfalls angewiesen. Glücklicherweise haben wir zudem treue und potente Sponsoren.»

Einer der Lokalmatadoren ist das Club-Eigengewächs Maximilian Spies. Er ist der Gesamtsieger des ADAC MX Youngster Cups 2020, der unmittelbaren Nachwuchsklasse des ADAC MX Masters, und aktuell bereits wieder der Gesamtführende. Und das mit seinen erst 17 Jahren gegen bis zu 21 Jahre alte Konkurrenten. Zudem geht er als einer von nur wenigen im Feld mit einer wohlweislich etwas leistungsschwächeren Zweitaktmaschine an den Start.



«Voriges Jahr war leider auch für mich ein großer Schlag, dass kein Rennen in Fürstlich Drehna stattfinden konnte. Umso mehr freue ich mich, in diesem Jahr wieder vor meinen Fans fahren zu können und umso schöner ist es in diesem Jahr, als Meisterschaftsführender an den Start zu gehen», sagte der Teenager. «Ich habe ja vor zwei Jahren schon gezeigt, dass ich Fürstlich Drehna mit dem Zweitakter rocken kann und hoffe nun, daran anknüpfen zu können. Ich weiß was ich kann und wie schnell ich bin. Von daher muss ich mich nicht einschüchtern lassen, egal wer kommt.»