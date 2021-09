Max Nagl (Husky): Trotz Rippenbruch Start in Drehna 01.09.2021 - 20:59 Von Thoralf Abgarjan

© ADAC Nax Nagl (#12) und Exweltmeister Jordi Tixier (911) gehen als Top-Favoriten an den Start

Max Nagl (Husqvarna), der sich vor nicht einmal 3 Wochen im Training mehrere Rippen gebrochen hatte, wird bereits am Wochenende in Drehna wieder am Start zum 4. Lauf der ADAC MX Masters stehen.