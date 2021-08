Verletzter Max Nagl (Husky): Entscheidung am Mittwoch 27.08.2021 - 14:32 Von Thoralf Abgarjan

© ADAC Max Nagl führte die ADAC MX Masters bis zum Rennen in Dreetz an

Am ersten Septemberwochenende gehen die ADAC MX Masters im brandenburgischen Drehna in ihre vierte Runde. Max Nagl (Husqvarna), der sich vor zwei Wochen drei Rippen brach, arbeitet an seinem Comeback.