Jordi Tixier (KTM) siegt in Drehna

Mit einem 1-2-3-Ergebnis gewann Tabellenführer Jordi Tixier (KTM) die Gesamtwertung des 4. Laufs der ADAC MX Masters in Drehna vor Cyril Genot (KTM) und Max Nagl (Husqvarna) und einer begeisterten Zuschauerkulisse.

4. Lauf der ADAC MX Masters in Drehna: Die behördlich zugelassene Zahl von 6.000 Zuschauern konnte bei bestem Rennwetter in Drehna erreicht werden. Der gesundheitlich angeschlagene Max Nagl (Husqvarna), der sich vor 3 Wochen drei Rippen gebrochen hatte, gewann mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg den ersten Sonntagslauf vor dem in der Meisterschaft Führenden Jordi Tixier (KTM) und Cyril Genot (KTM).

«Ich hatte einen guten Start und bin auch mit dem Fahren zufrieden», erklärte Nagl. «Aber nach 10 Minuten wurden die Schmerzen wirklich extrem bei diesen weiten Sprüngen hier. Ich konnte deshalb immer nur kurz springen. Ich weiss noch nicht genau, wie ich den dritten Lauf machen soll, aber ich werde es versuchen. Wenn man den Start gewinnt, hilft das natürlich, das Adrenalin überdeckt den Schmerz. Sobald aber der Druck weg ist, spüre ich die Schmerzen, aber trotzdem bin ich happy.»

Nagl startete zum dritten Lauf und katapultierte sich erneut zum 'holeshot', aber von Anfang an hatte der Weilheimer Tom Koch (KTM) im Nacken. Koch scrubbte an einem weiten Sprung flach über den Hügel und nahm den Schwung mit in die nächste Rechtskurve, wo er sich innen an Nagl vorbeischob. Nagl kam am Ende noch einmal an Kochs Hinterrad, doch der Thüringer gewann das zweite Sonntagsrennen vor Nagl und Tixier.

«Tom [Koch] konnte meinen Speed mitgehen, so dass ich die Strategie geändert habe», resümierte Nagl nach dem Rennen. «Ich habe ihn die Führungsarbeit übernehmen lassen und wollte am Ende noch einmal angreifen. Leider ist mir aber 5 Runden vor Schluss die Kupplung kaputtgegangen. So etwas kann auf einer solchen Strecke schnell passieren, weil man oft in die Kupplung greifen muss. Ich musste also die letzten Runden ohne Kupplung fahren, habe es auch probiert und noch eine Schlussattacke geritten, aber es hat dann doch nicht mehr gereicht», erklärte Nagl.

Mit einem 1-2-3-Ergebnis wurde Jordi Tixier am Ende des Wochenendes Gesamtsieger vor Cyril Genot (2-3-4) und Max Nagl (9-1-2).

Jordi Tixier freute sich nicht nur über den Tagessieg, sondern auch über die Atmosphäre an der Strecke: «Ich danke allen Fans, die an die Strecke gekommen sind und endlich wieder für einen tollen Rahmen für uns Fahrer gesorgt haben. Es war eine lange Zeit ohne Publikum. Das hat mich echt happy gemacht.»

Auch Max Nagl war trotz des Probleme am Samstag happy: «Es hat so viel Spaß gemacht, hier zu fahren. Beim Saisonauftakt in Bielstein waren zwar auch schon Zuschauer dabei, aber hier war wieder ein richtig volles Haus - so wie früher. Es war so toll, dass die Fans so gut mitgegangen sind.»

Vor dem Finale in Reutlingen nächste Woche bleibt es an der Tabellenspitze weiterhin eng. Tixier führt mit nur 9 Punkten Vorsprung vor Genot. Auch Tom Koch hat mit 17 Punkten Rückstand noch intakte Titelchancen. Max Nagl hat auf Rang 4 wegen seines Totalausfalls in Dreetz einen Rückstand von 40 Punkten zur Spitze.

Ergebnis ADAC MX Masters Drehna:



1. Jordi Tixier (F), KTM, 1-2-3

2. Cyril Genot (B), KTM, 2-3-4

3. Max Nagl (D), Husqvarna, 9-1-2

4. Tom Koch (D), KTM, 3-8-1

5. Jérémy Delincé (B), Honda, 4-6-12

6. Toms Macuks (LAT), KTM, 12-5-5

7. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 10-7-6

8. Gert Krestinov (EST), Honda, 5-9-13

9. Bastian Bogh Damm (DK), KTM, 8-13-9

10. Lars van Berkel (NL), Honda, 7-12-11

...

DNS: Dennis Ullrich (D), Husqvarna

Stand nach 4 von 5 Läufen:



1. Jordi Tixier (F), KTM, 221

2. Cyril Genot (B), KTM, 212, (-9)

3. Tom Koch (D), KTM, 204, (-17)

4. Max Nagl (D), Husqvarna, 181, (-40)

5. Jérémy Delincé (B), Honda, 157, (-64)

ADAC Youngsters Cup



Lokalmatador Maximilian Spies (Fantic) war gleich im ersten Sonntagslauf in einen Startcrash verwickelt und musste das Feld von hinten aufrollen. Mehr als Platz 10 war in diesem Rennen nicht mehr drin. Mit Rang 2 im letzten Lauf verteidigte Spies aber dennoch die Führung im Youngsters Cup. Tagessieger wurde Liam Everts (KTM) mit einem 2-1-1-Ergebnis vor dem Schweizer Mike Gwerder (KTM) und dem Österreicher Marcel Stauffer (KTM).

ADAC Youngsters Cup:



1. Liam Everts (B), KTM, 2-1-1

2. Mike Gwerder (CH), KTM, 1-2-3

3. Marcel Stauffer (A), KTM, 3-3-5

4. Maximilian Spies (D), Fantic, 4-10-2

5. Oriol Oliver (E), KTM, 6-4-12

6. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 8-9-7

7. Noah Ludwig (D), KTM, 5-5-14

...

13. Marnique Appelt (D), KTM, 12-6-DNF

Stand nach 4 Läufen:



1. Maximilian Spies (D), Fantic, 179

2. Marcel Stauffer (A), KTM, 174, (-5)

3. Noah Ludwig (D), KTM, 139, (-40)

4. Maxime Grau (F), Husqvarna, 122, (-57)

5. Liam Everts (B), KTM, 117, (-62)