Kalender ADAC MX Masters 2022 veröffentlicht

Anfang April beginnen in Drehna die Läufe der ADAC MX Masters. Das Championat wird im kommenden Jahr über 8 Läufe ausgetragen. Das Format mit 3 Rennen pro Veranstaltung wird auch 2022 beibehalten.

2022 ist bereits die 18. Saison der prestigeträchtigen deutsche Motocrossserie. Zum Saisonauftakt im Frühling kehren die ADAC MX Masters am 2./3. April zu ihrem traditionellen Start in Fürstlich Drehna zurück. Auch die beliebten Strecken in Möggers, Gaildorf, Jauer und Holzgerlingen sind 2022 zurück im Kalender. Auch im kommenden will der ADAC einen kostenlosen Livestream von allen Veranstaltungen anbieten.

Am 18. und 19. Juni wird es auf dem in malerischen Wiesenkurs in Möggers wieder ein Österreich-Gastspiel geben. Aufgrund des sehr engen Terminkalenders der MXGP konnte für 2022 kein Termin für eine Veranstaltung in Aichwald gefunden werden.

Für Teams und Fahrer beginnt am 6. Dezember 2021 die Anmelde- und Bewerbungsfrist für die Saison 2022. Die Einschreibung erfolgt über die Online-Nennung auf adac.de/mx-masters.

Die Saison 2022 wird erneut im Drei-Lauf-Modus ausgefahren. Die ersten Rennen jeder Klasse starten bereits am Samstagnachmittag.

Kalender 2022 (Stand 23.11.2021)



02./03.04.2022 - Fürstlich Drehna

21./22.05.2022 -Dreetz

18./19.06.2022 - Möggers (ohne ADAC MX Junior Cup 85)

02./03.07.2022 - Bielstein (ohne ADAC MX Junior Cup 125)

09./10.07.2022 - Tensfeld (ohne ADAC MX Junior Cup 85)

30./31.07.2022 - Gaildorf

03./04.09.2022 - Jauer (ohne ADAC MX Junior Cup 125)

10./11.09.2022 - Holzgerlingen