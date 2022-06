Jordi Tixier gewinnt Auftaktrennen in Möggers

Trotz eines Sturzes im Samstagsrennen der ADAC Masters in Möggers gewann Sarholz-KTM-Pilot Jordi Tixier den ersten Lauf bei hochsommerlichen Temperaturen. Bei den MX Youngsters gab es einen Überraschungssieger.

Der österreichische Lokalmatador und Gaststarter Michael Sandner (KTM) zog bei hochsommerlichen Temperaturen den Holeshot zum Samstagsrennen in Möggers, dem zweiten Lauf der ADAC MX Masters. Dahinter brachte sich innerhalb der ersten Runden der gut aufgelegte Kosak-KTM-Pilot Tom Koch in Stellung und übernahm die Führung. In der ersten Rennhälfte konnte sich Koch sogar ein paar Sekunden vom Feld absetzen, während sich dahinter Adam Sterry, Max Nagl und Jordi Tixier einen heißen Fight um die Plätze lieferten.

Tixier hatte in diesem Rennen wieder keinen guten Start, machte aber aus dem Mittelfeld heraus schnell Boden gut. Als er in der Spitzengruppe angelangt war, unterlief ihm jedoch ein Fehler. Er rutschte in der Linkskurve vor dem Zielsprung weg und fiel wieder zurück. Mit Wut im Bauch und schnellen Rundenzeiten fand er aber schnell wieder den Anschluss und kämpfte sich an Sandner, Sterry und dem Meisterschaftsführenden Max Nagl vorbei, während Koch an der Spitze einen guten Rhythmus fuhr.

Als die letzten beiden Runden eingeleitet wurden, hatte Tixier den führenden Koch in Schlagdistanz. Die ersten Angriffe konnte der Wormstädter noch abwehren, doch am Ende musste er Tixier passieren lassen. Der Sarholz-KTM-Pilot gewann mit einem Vorsprung von 2 Sekunden vor Koch und Nagl.

Ergebnis ADAC MX Masters Möggers, Lauf 1:

1. Jordi Tixier (F), KTM

2. Tom Koch (D), KTM

3. Max Nagl (D), Husqvarna

4. Adam Sterry (GB), KTM

5. Michael Sandner (A), KTM

6. Gert Krestinov (EST), Honda

7. Boris Maillard (F), Suzuki

8. Tim Koch (D), Husqvarna

9. Mark Scheu (D), Husqvarna

10. Kevin Brumann (CH), Yamaha

Das Rennen der ADAC MX Youngster Cups gewann überraschend der Ungar Bence Pergel auf der Zweitakt Horvath-KTM. «Das war mein erstes 250er Rennen», strahte der Sieger, der erfahrene EMX- und WM-Piloten wie Farres, Martinez, Gwerder und Mc Lellan einfach hinter sich ließ. Yago Martinez wurde Zweiter. Der Schweizer Mike Gwerder erwischte auf seiner Hausstrecke keinen guten Start, fuhr aber bravourös auf P3 nach vorne.

Der in der Meisterschaft führende Guillem Farres aus Spanien kam über Rang 5 nicht hinaus. Der Biberacher Paul Bloy wurde auf P8 der beste deutsche Starter. Maximilian Spies konnte mit Rang 14 nicht zufrieden sein. Noah Ludwig fiel aus.

Ergebnis Youngster Cup, Möggers, Lauf 1:

1. Bence Pergel (H), KTM

2. Yago Martinez (E), KTM

3. Mike Gwerder (CH), KTM

4. Jörgen- Mathias Talviku (EST), KTM

5. Guillem Farres (E), KTM

6. Camden Mc Lellan (ZA), KTM

7. Max Palsson (S), KTM

8. Paul Bloy (D), KTM

9. Jan Wagenknecht (CZ), Husqvarna

10. Peter König (D), KTM

…

14. Maximilian Spies (D), KTM

15. Laurenz Falke (D)

16. Nico Greutmann (D), Husqvarna

…

39. (DNF) Noah Ludwig (D), KTM