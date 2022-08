Tom Koch: «Jetzt den Schwung in die WM mitnehmen»

Mit Rang 2 im dritten Lauf von Gaildorf sicherte sich Tom Koch zum zweiten Mal Rang 2 in der Tageswertung der ADAC MX Masters. Der Kosak-KTM-Pilot bereitet sich nun auf die nächsten WM-Rennen vor.

Kosak-KTM-Pilot Tom Koch erreichte beim 5. Lauf der ADAC MX Masters in Gaildorf am letzten Wochenende zum zweiten Mal Gesamtrang 2. Bereits beim 2. Event in Möggers stand der Deutsche mit einem 2-3-2-Ergebnis auch auf dem zweiten Podiumsrang.

In Gaildorf konnte er sich im dritten Rennen gegen den in der Meisterschaft führenden Max Nagl (Krettek Haas Husqvarna) durchsetzen. Er überholte den Weilheimer und konnte am Ende die zweite Position hinter Valentin Guillod (Hostettler Yamaha) behaupten.

«Ich hatte den ganzen Tag über einen guten Speed», freute sich Tom. «Damit bin ich grundsätzlich erst einmal zufrieden. Valentin war heute allerdings ein ganzes Stück besser, aber wir haben jetzt einen weiteren Schritt in die richtige Richtung machen können», erklärte Koch.

«Besonders im dritten Lauf hatten wir an der Spitze eine sehr hohe Pace. Valentin [Guillod], Jordi [Tixier], Max [Nagl] und ich, wir lagen über das ganze Rennen eng beieinander und wir haben uns gegenseitig gepusht. In den letzten Runden habe ich dann gemerkt, dass Max noch einmal näher an mich heran kam. In dieser Phase kamen dann auch noch die Überrundungen dazu, was mich einiges an Zeit gekostet hat. Ich habe weiter gepusht, denn ich wollte diesen zweiten Platz unbedingt über die Ziellinie bringen, was ich dann auch geschafft habe.»

Für Tom Koch geht es jetzt mit einem straffen Programm weiter, denn es folgen im Wochentakt die Grand-Prix in Schweden (Uddevalla), Finnland (Hyvinkää) und Frankreich (Saint-Jean-d’Angély).

«Der Montag nach einem Rennwochenende ist Regenerationstag. Am heutigen Dienstag geht es mit dem normalen Trainingsprogramm weiter. Am Mittwoch werde ich noch einmal auf dem Motorrad trainieren und am Donnerstag geht es auch schon wieder los in Richtung Schweden.»

Den Schwung des letzen Wochenendes will der Thüringer nun auf jeden Fall mit nach Skandinavien nehmen, um in den letzten WM-Rennen der Saison 2022 weitere WM-Punkte zu sammeln. Mit 69 Punkten rangiert Koch derzeit auf WM-Rang 22. In der Gesamtwertung der ADAC MX Masters rangiert er auf P3 hinter Nagl und Tixier.

ADAC MX Masters Gaildorf:

1. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 1-1-1

2. Tom Koch (D), KTM, 3-3-2

3. Jordi Tixier (F), KTM), 2-4-4

4. Max Nagl (D), Husqvarna, 7-2-3

5. Boris Maillard (F), Suzuki, 5-5-8

6. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 6-8-5

Stand ADAC MX Masters nach Runde 5 von 8:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 346

2. Jordi Tixier (F), KTM, 295, (-51)

3. Tom Koch (D), KTM, 272, (-74)

4. Adam Sterry (GB), KTM, 185, (-161)

5. Tim Koch (D), Husqvarna, 166, (-180)

6. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 162, (-184)