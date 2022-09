Vorschau und Livestream ADAC MX Masters in Jauer

Die ADAC MX Masters gehen an diesem Wochenende im ostsächsischen Jauer in ihre 6. Runde. Neben Max Nagl (Husqvarna) und Guillem Farres (KTM) wird in der 85er Klasse auch Juniorenweltmeister Gyan Doensen starten.

An diesem Wochenende wird im ostsächsischen Jauer der 6. Lauf der ADAC MX Masters ausgetragen. Die Strecke gilt als Hartboden, aber der Untergrund wird im Laufe der beiden Renntage zunehmend lockerer. In Jauer gibt es große Sprünge, eine Wellensektion, Steilkurven sowie Auf- und Abfahrten. Der Kurs ist von den Zuschauerbereichen aus gut einsehbar. Die Wetteraussichten sind bei spätsommerlichen Temperaturen von 23 Grad, Sonnenschein bei nur leichter Bewölkung nahezu perfekt.

Max Nagl (Husqvarna) reist in der Masters-Klasse mit 51 Punkten Vorsprung als klarer Tabellenführer an. Der Weilheimer dominierte die bisherige Masters-Saison und wurde in der Tageswertung bislang nur einmal, beim letzten Rennen in Gaildorf, geschlagen. Am letzten Wochenende startete der Deutsche zum 5. Lauf der offenen tschechischen Meisterschaften und feierte dort einen weiteren Doppelsieg. Nagl ist auch die Speerspitze der deutschen Nationalmannschaft beim Motocross der Nationen am 25. September in RedBud (USA) und natürlich wird es am Wochenende in Jauer weiterhin darum gehen, die Führungsposition zu halten oder möglichst noch weiter gegenüber dem Titelverteidiger Jordi Tixier (KTM) aus Frankreich auszubauen.

Stand ADAC MX Masters nach Runde 5 von 8:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 346

2. Jordi Tixier (F), KTM, 295, (-51)

3. Tom Koch (D), KTM, 272, (-74)

4. Adam Sterry (GB), KTM, 185, (-161)

5. Tim Koch (D), Husqvarna, 166, (-180)

6. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 162, (-184)

7. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 142, (-204)

8. Boris Maillard (F), Suzuki, 135, (-211)

9. Michael Sandner (A), KTM, 129, (-217)

10. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 116, (-230)

Im ADAC MX Youngster Cup führt das spanische Talent Guillem Farres (KTM) die Tabelle mit 61 Punkten Vorsprung an. Letzte Woche startete er noch beim Ironman National in Crawfordsville/Indiana für das Star Racing Yamaha Werksteam und auch er wird Teil der starken spanischen Nationalmannschaft in RedBud sein. Für den Tabellen-Zweiten, Maximilian Spies aus dem nur rund 50 km entfernten Ortrand, ist das Rennen in Jauer beinahe so etwas wie ein Heimspiel. Seine Fans werden definitiv an der Strecke zu sehen und zu hören sein.

Stand ADAC Youngster Cup nach Runde 5 von 8:

1. Guillem Farres (E), KTM, 307

2. Maximilian Spies (D), KTM, 246, (-61)

3. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 224, (-83)

4. Noah Ludwig (D), KTM, 198, (-109)

5. Yago Martinez (E), KTM, 169, (-138)

6. Cato Nickel (D), KTM, 151 (-156)

7. Mike Gwerder (CH), KTM, 143, (-164)

8. Maxime Grau (F), Husqvarna, 140, (-167)

9. Peter König (D), KTM, 125, (-182)

10. Paul Bloy (D), KTM, 112, (-195)

Mit Gyan Doensen (Husqvarna) steht in Jauer auch der frischgebackene Junioren-Weltmeister der 85 ccm Klasse am Start.

Die Rennen können sowohl vor Ort an der Rennstrecke als auch im kostenlosen Livestream unter adac.de/mx-masters am Samstag ab 12:30 Uhr und Sonntag ab 10:10 Uhr verfolgt werden. Am Samstag werden die ersten Wertungsläufe ausgetragen. Am Sonntag folgen die Läufe 2 und 3.

Livestream Samstag (ab 12:30 Uhr)

Livestream Sonntag (ab 10:10 Uhr):

Die Strecke in Jauer: